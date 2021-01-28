«ПриватБанк» открыл цифровое банковское отделение для апробации новых технологий

28 января 2021 г., 14:45

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Новое цифровое банковское отделение «ПриватБанк» в центре Киева работает без традиционных касс и оснащено различными цифровыми решениями. Клиенты там смогут не только получить финансовые услуги в цифровом формате, но и воспользоваться комфортным хабом для работы и общения.

При входе в отделение банк узнает клиента с помощью биометрии, а также предложит наиболее популярные в «Приват24» операции. Если же нужно провести наличную операцию, отделение оборудовано несколькими универсальными банкоматами, где можно пополнить карточный счет или получить наличные.

«Я бы назвал формат этого отделения Сoncept Store или даже Experience Store – именно здесь мы изучаем, какими именно новыми технологиями будет удобно пользоваться клиентам. Мы не говорим, что именно такие отделения появятся по всей Украине через пять лет, но мы уверены, что лучшие из тех концепций, сервисных моделей и технологий, которые здесь тестируются, действительно быстро будут внедрены по всей сети, – отметил Разван Мунтеану, заместитель председателя правления "ПриватБанка" по развитию бизнеса. – Уверен, что синергия технологий и качественно нового обслуживания позволит нам сформировать положительный цифровой клиентский опыт».

Кроме цифровых финансовых услуг, новое отделение в Киеве станет для клиентов удобным коворкингом, где есть все для обучения и развития, проведения деловых встреч, и даже цифровая игровая комната. Квалифицированные консультанты помогут каждому овладеть финансовыми инструментами. Также там созданы условия для широкого доступа в банк людей с инвалидностью. Отделение выполнено в современном лаконичном дизайне. В дальнейшем посетителей Concept Store будут ждать дистанционные тренинги и «живые» воркшопы, где можно получить новый опыт и знания от ведущих экспертов мира финансов и инноваций.

Отделение работает с соблюдением всех необходимых санитарных и карантинных норм. Помещение оснащено дезинфекторами, оборудованием для измерения температуры и индивидуальными средствами защиты.

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