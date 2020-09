Главная » Статьи Премиальные новинки Lenovo — кожа и чипы Intel Core i9 Автор – Тимур Ягофаров , 6 сентября +22

голоса Tweet Компания Lenovo провела онлайновую презентацию новых премиальных гибридных компьютеров семейства Yoga и портативного игрового ноутбука Legion Slim 7i, в которых сочетаются, казалось бы, не совместимые ультрапортативность и высокая производительность. Открывший презентацию Каран Капур (Karan Kapur), директор подразделения глобального продуктового маркетинга Lenovo, рассказал о том, что новые премиальные компьютеры Yoga 9i и Yoga Slim 9i нацелены, прежде всего, на творческих людей, которым приходится выполнять ресурсоемкие задачи вне офиса. Поэтому конструкторы компании постарались воплотить в своих разработках все имеющиеся в ее арсенале технологические решения, позволяющие работать на ходу с такой же продуктивностью, как за рабочим местом. Рассказ о новинках начнем с 14-дюймовый модели YOGA Slim 9i, которая является одним из самых тонких и легких ноутбуков премиальной линейки. При толщине 13,9 мм, ее вес ー1,26 кг. В максимальной конфигурации этот лэптоп оснащен сенсорным экраном с разрешением 4K (3840×2160) на базе IPS-матрицы с поддержкой расширенного динамического диапазона VESA DisplayHDR 400. Его максимальная яркость 500 нит, и он обеспечивает до 90% цветового охвата DCI-P3 и поддержку технологии Dolby Vision. Аудиосистема YOGA Slim 9i включает два фронтальных динамика Dolby Atmos. Каран Капур познакомил с возможностями Yoga Slim 9i и Yoga 9i Ноутбук-трансформер YOGA 9i доступен с двумя вариантами дисплеев — 14 и 15,6 дюйма. В максимальной комплектации он обеспечивает разрешение 4K и поддерживает расширенный динамический диапазон VESA DisplayHDR 400. В обеих сериях YOGA Slim 9i и YOGA 9i стандартно используются сенсорные экраны. Масса YOGA 9i с 14-дюймовым дисплеем составляет 1,37 кг, а 15,6-дюймовая версия весит 2 кг. Ультрамобильные YOGA Slim 9i и 14-дюймовый ноутбук-трансформер YOGA 9i базируются на процессорах Intel Core 11-го поколения с графикой на основе архитектуры Intel Xe. Более мощная конфигурация 15,6-дюймового ноутбука YOGA 9i может включать мобильный процессор Intel Core i9 серии HK 10-го поколения, а также дискретную графику NVIDIA GTX 1650 Ti с технологией Max-Q. В этом лэптопе установлен встроенный в шарнир саундбар Dolby Atmos. Улучшенный дизайн и оптимизированное размещение динамиков в шарнире ноутбука-трансформера дали возможность получить еще более четкий и глубокий звук в любом из режимов: стенд, тент, ноутбук или планшет. Упомянутая в заголовке отделка кожей в черном оттенке (Shadow Black) предлагается для 14-дюймового трансформера YOGA 9i. Дизайн такого устройства также предусматривает стеклянную подставку для рук, которая не только премиально выглядит, но и приятна на ощупь. А встроенная сенсорная панель Smart Sensor вибрирует при нажатии и помогает воссоздать знакомое ощущение реального клика. Среди интересных особенностей новинки стоит также отметить, что сенсорная панель имеет устойчивое к отпечаткам пальцев покрытие, которое позволяет ноутбуку всегда оставаться опрятным и презентабельным. Для быстрой разблокировки после дезинфекции или мытья рук, компания усовершенствовала ультразвуковой считыватель отпечатков пальцев Ultrasonic Fingerprint Reader. Он продолжает работать при попадании жидкостей и распознает отпечаток пальца владельца после дезинфекции рук. 15-дюймовый YOGA 9i с объемом памяти DDR4 до 16 ГБ и накопителем PCIe SSD до 2 ТБ6 (в максимальной конфигурации) располагает двумя портами Thunderbolt 3 для питания, быстрой передачи данных и подключения внешнего дисплея. Обе модели ноутбука оснащены программным пакетом Windows Ink и встроенным стилусом, который удобно держать в руке и быстро заряжать, когда он не используется для рисования или заметок. Для любителей писать от руки на стилусе YOGA 9i предусмотрен наконечник из эластомера, который делает процесс письма более мягким и приятным тактильно. Усовершенствованные клавиатуры для ноутбуков YOGA оборудованы куполообразными клавишами c плавной посадкой. Они обеспечивают удобный и более упругий ход клавиш. YOGA Slim 9i также поставляется с клавиатурой Smart Sense, которая автоматически регулирует подсветку в зависимости от условий освещения. В YOGA Slim 9i впервые представлено новое решение для конфиденциальности, которое позволило сделать верхнюю панель тоньше. Достаточно нажать кнопку на боковой панели и отключить встроенную инфракрасную (ИК) камеру. ИК-камера и Windows Hello работают с Lenovo Smart Assist, чтобы обеспечить более безопасный вход в систему благодаря распознаванию лица. С помощью уведомлений система конфиденциальности «предупреждает» пользователей, если кто-то смотрит на экран сзади, а благодаря функции Glance by Mirametrix экран автоматически погаснет, если владелец отойдет от ноутбука. Устройство даже «включит сигнализацию», если посторонний человек возьмет его или переместит, например, во время работы в кофейне. В модели YOGA Slim 9i установлен аккумулятор емкостью до 63,5 Вт/ч, что позволяет работать автономно до 20 часов. Благодаря технологии Rapid Charge Express после 15 минут зарядки пользователи смогут смотреть видео и работать с устройством еще до 4 часов. В свою очередь, аккумулятор 14-дюймовой YOGA 9i также поддерживает технологию Rapid Charge Express и позволяет работать до 18 часов на одном заряде. А 15,6-дюймовая модель трансформера YOGA 9i способна обходиться без зарядки до 13 часов благодаря технологии интеллектуального охлаждения Lenovo Q-Control, она также поддерживает технологию Rapid Charge Boost. Удивительно компактным оказался новый 15,6-дюймовый ноутбук Lenovo Legion Slim 7i, который заявлен как самый тонкий в мире геймерский ноутбук с дискретными видеокартами GeForce RTX. Модель базируется на мобильных процессорах Intel Core i9 10-го поколения серии HK и в максимальной конфигурации оборудован дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 с поддержкой технологии Max-Q. Его корпус из алюминия выполнен в светло-серых тонах (Slate Grey). Среди возможностей новинки — технология Advanced Optimus, доступная на моделях с Full HD дисплеем, дает возможнось быстро переключаться между встроенной и дискретной графикой, чтобы увеличить время автономной работы и достичь максимальной кадровой частоты. Технология Max-Q Dynamic Boost, которой оборудованы отдельные новинки, автоматически контролирует и перераспределяет мощность между процессором и видеокартой, в зависимости от программ, с которыми работает пользователь. Благодаря «умной» оценке энергопотребления, мощность переключается только тогда, когда это необходимо. Это приводит к более высокой кадровой частоте во время игр и увеличивает производительность устройства до 10%. Также Legion Slim 7i поддерживает технологию DLSS 2.0 (Deep Learning Super Sampling), которая работает на основе искусственного интеллекта, чтобы увеличивать кадровую частоту в два раза. Ноутбук Lenovo Legion Slim 7i толщиной 17,9 мм весит 1,86 кг, при этом устройство может работать автономно до 8 часов и поддерживает технологию Rapid Charge Pro. Конструкция включает оптимизированную систему охлаждения с технологией Lenovo Legion Coldfront 2.0. Специальные отверстия для забора воздуха, расположенные над клавиатурой, на 31% больше, чем у моделей предыдущего поколения. Это позволяет системе охлаждения работать лучше, гоняя на 115% больше воздуха между центральным и графическим процессорами. Вентиляторы получили больше лопастей, чтобы забирать и выталкивать больше воздуха, а смарт-датчики мониторят состояние системы, чтобы не позволять ей перегреваться. Авторизоваться и начать работу с устройством пользователи смогут с помощью встроенному в кнопку питания сканеру отпечатков пальцев. Ноутбуки Lenovo Legion Slim 7i оборудованы твердотельными накопителями до 2 TБ M.2 NVMe PCIe, получили до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и множество конфигураций экранов, включая версию с 4К-дисплеем, сертифицированным VESA HDR 400, со 100% покрытием цветового пространства Adobe RGB, частотой обновления 60 Гц и яркостью 600 нит. IPS-дисплей c разрешением Full HD со 100% покрытием цветового пространства sRGB обеспечивает кадровую частоту 144 Гц и поддерживает технологию Dolby Vision. Lenovo Legion Slim 7i оснащен усовершенствованной клавиатурой TrueStrike с более глубоким ходом клавиш, которая обеспечивает приятные ощущения от нажатия. Полноразмерная игровая клавиатура в сверхтонком корпусе ноутбука поддерживает функцию защиты от фейковых нажатий, имеет отдельный цифровой блок, полноразмерные клавиши-стрелки и большой стеклянный трекпад. Пользователи также могут настроить RGB-подсветку клавиш благодаря ПО Corsair iCUE. Коммуникационные возможности новинки включают Intel Wi-Fi 6 (Gig +), Bluetooth 5, а также два порта Thunderbolt. Повысить производительность ноутбука поможет внешний графический процессор Lenovo Legion BoostStation. Продолжил знакомство с новинками Вахид Разали (Wahid Razali), директор подразделения глобального продуктового маркетинга Lenovo. Он познакомил с новыми планшетами Lenovo Tab P11 Pro премиум-класса на базе Android, Lenovo Tab M10 HD 2-го поколения с поддержкой нового режима Google Kids Space и универсальными «умными» часами Lenovo Smart Clock Essential. Вахид Разали представил новые планшеты и «умные» часы Lenovo Потребительский Android-планшет Lenovo Tab P11 Pro оснащен 11,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2K (2560×1600) и с поддержкой технологий HDR10 и Dolby Vision. Аудиовозможности включают четыре 2,5-полосных динамика JBL с технологией Dolby Atmos. Ультратонкий корпус с максимальной толщиной 7,7 мм выполнен из алюминиевого сплава, имеет двухцветную отделку и тонкие лицевые панели 6,9 мм. Для Lenovo Tab P11 Pro предлагаются дополнительная клавиатура и стилус, а «горячие» клавиши для основных действий и приложения Microsoft Office помогут повысить эффективность. Планшет базируется на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon. Lenovo Tab P11 Pro предлагает «умные» функции авторизации без касания благодаря технологии распознавания лица, а также размытие фона во время видеозвонков. Это не только поможет повысить конфиденциальность пользователя, но и полезно при работе из дома. В планшете Lenovo Tab M10 HD 2-го особый акцент сделан на режим Kids Space от Google, который стал впервые доступен планшетах Lenovo. Новинка оснащена 10,1-дюймовым TDDI WVA-дисплеем с разрешением HD (1280×720), двумя динамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos, восьмиядерным процессором с частотой до 2,3 ГГц и технологией TÜV Rheinland для защиты глаз от излучения синего света. Режим Kids Space от Google на Lenovo Tab M10 HD 2-го поколения рекомендует приложения, книги и видео для обучения, творчества и развития ребенка, основываясь на его интересах (рекомендуется для детей до 9 лет). Функция родительского контроля Family Link от Google поможет управлять устройством и предоставить полезный пользовательский опыт малышу. Вкладки «Играй» (Play) и «Читай» (Read) предоставляют бесплатный доступ к одобренным учителями приложениям и популярным детским книгам, а на вкладках «Смотри» (Watch) и «Создавай» (Make) можно найти креативные и забавные видео YouTube Kids. И последняя новинка Lenovo Smart Clock Essential представляет собой «умные» часы для украшения интерьера. В них реализована голосовая поддержка Google Assistant в «умном» доме. Например, для управления будильником можно воспользоваться голосовым управлением или специальной кнопкой. В часы также встроен светильник, через USB-порт устройство можно заряжать всю ночь, а встроенные динамики мощностью 3 Вт позволяют проигрывать музыку. Отмечается, что в Lenovo Smart Clock Essential обеспечена совместимость с больше чем 40 тыс. умных устройств от более чем 5000 брендов.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации +22

голоса Tweet Напечатать Отправить другу Читайте также Устройства печати Sharp Nano для сегмента СМБ • [27 августа] – Тимур Ягофаров

– Lenovo ThinkAgile HX — когда гиперконвергенция незаменима • [26 августа] – КО

– Dell EMC VxRail: обновление 2020 • [15 августа] – Леонид Бараш

– FSP начинает продвижение корпусов под собственным брендом • [13 августа] – Тимур Ягофаров

– Huawei IdeaHub – новый инструмент взаимодействия • [2 августа] – Тимур Ягофаров