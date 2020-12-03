Huawei Mobile Services Connect запущен в Европе

3 декабря 2020 г., 14:41

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В рамках технологической конференции Web Summit 2020 компания Huawei объявила о запуске в Европе набора инструментов HMS Connect.

HMS Connect ― важная составляющая экосистемы Huawei Mobile Services (HMS). Это новый набор инструментов для разработчиков приложений, поставщиков контента и услуг, а также владельцев всех форм бизнеса, предоставляющий комплексные решения для разработки, роста и коммерциализации. В состав HMS Connect входят несколько основных сервисов, которые связывают глобальных партнеров, разработчиков и миллионы пользователей устройств Huawei.

AppGallery Connect — это новая платформа, призванная упростить процесс разработки и обслуживания мобильных приложений, которая позволяет уменьшить затраты, улучшить качество и эффективность работы приложений за счет осуществления операций на различных платформах, таких как Android, iOS, web и т. д. AppGallery Connect и возможности HMS Core охватывают весь жизненный цикл приложения: от разработки и дистрибуции до эксплуатации и анализа.

Напомним, что недавно Huawei запустила приложение для работы с картами Petal Maps и поисковик Petal Search. Во время Web Summit 2020 компания объявила, что теперь предприниматели могут проще интегрировать свои бизнес-данные в этих приложениях благодаря новой единой платформе управления бизнесом Business Connect. Аккаунт в Business Connect позволяет увеличить присутствие на различных платформах, поскольку вся информация автоматически интегрируется приложениями Petal Maps и Petal Search. Таким образом, о компании узнают больше пользователей устройств Huawei во всем мире.

Также во время конференции Huawei представила новую платформу Unibox для местных предпринимателей. Она позволяет быстро и легко интегрировать информацию о продуктах и услугах в Petal Search, вследствие чего пользователи будут видеть доступные предложения и цены еще до того, как перейти на сайт компании.

Content Connect — это комплексная платформа для создания, использования и монетизации контента. Все данные, загружаемые в Content Connect, автоматически распространяются среди пользователей Huawei Video во всем мире. При этом гарантируется защита контента и авторских прав.

Huawei Ability Gallery представляет собой унифицированную платформу, позволяющую разработчикам распространять свои приложения, сервисы и контент, одновременно повышая комфорт взаимодействия пользователей с полезными сервисами и приложениями на различных устройствах. Платформа самостоятельно адаптирует информацию о продуктах под различные виды устройств Huawei.

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