Представлено мобильное приложение Digital Inclusion для безбарьерного общения

22 июня 2021 г., 13:45

0

Tweet

Презентованное в Украине мобильное приложение Digital Inclusion создано как решение для альтернативной и дополнительной коммуникации, когда вербальная коммуникация невозможна, в частности детей и взрослых с аутизмом и людей после инсульта, травм, во время лечения, а также для развития речи и творческого мышления всех категорий пользователей. Кроме версий для трех мобильных ОС, этот сервис доступен в онлайновом варианте www.dimobi.org.ua.

Мобильное приложение Digital Inclusion создано по инициативе «Хуавэй Украина» в сотрудничестве с ОО «Здоровое общество» (Одесса) и социальным предприятием «ДивоГра» (Бровары Киевской области) в рамках социального партнерства при поддержке Министерства образования и науки Украины. В разработке мобильного приложения Digital Inclusion приняли участие эксперты, представители родительских организаций, государственных учреждений, школ, университетов, медиа, бизнеса. Отмечается, что особую роль в проекте сыграли педагоги Мостищенской школы-интерната (Киевская область) и национальное сообщество активистов из круга будущих пользователей мобильного приложения. Технический партнер-VRG Soft (Днепр).

Руководитель департамента коммуникаций «Хуавэй Украина» Дун Айбо отметил важность объединения усилий всех заинтересованных сторон: «Новейшие технологии имеют значительный потенциал для совместного поиска решений, важных для общества. Технологии влияют на все сферы нашей жизни, поэтому нужно вместе учиться, работать, находить инновационные решения, которые создают равные возможности для всех в цифровом мире. Мобильное приложение Digital Inclusion — это результат социального партнерства».

Среди особенностей мобильного приложения Digital Inclusion отмечается, что это первое украиноязычное мобильное приложение для развития и реабилитации речи. Его функциональность приложения охватывает развитие речи и творческого мышления. Оно также нацелено на популяризацию культурного наследия и современного искусства с использованием технологий.

По словам менеджера по связям с общественностью Хуавэй Украина Алины Севастюк, мобильное приложение уникально, потому что сочетает расширение возможностей коммуникации людей с их творческим развитием, способствует целостному развитию человека в цифровом мире, безбарьерности и готовности к возможностям в цифровой экономике.

«Это первое украиноязычное приложение для развития навыков коммуникации, реабилитации речи, а также развития творческого мышления. В этом могут помочь разделы «Слова» (универсальный словарь с изображениями и аудиосопровождением) и «Мои наборы» (индивидуальный словарь с изображениями и аудиосопровождением, которые можно расширить самостоятельно). Также в мобильном приложении есть раздел, связанный с творчеством, благодаря которому популяризируется культурное наследие и современное искусства с использованием технологий. Мы хотим сделать эту программу доступной для всех — как в образовательной сфере, так и в ежедневной жизни», — отметила Алина Севастюк.

В мобильном приложении представлены тематические группы словаря с иллюстрациями и звуковым сопровождением, которые в частности будут способствовать коммуникации, социализации и мобильности.

По мнению Натальи Макогон, заместителя начальника Киевского метрополитена, мобильное приложение Digital Inclusion (Цифровая инклюзия«) является примером совместных усилий для внедрения в Украине безбарьерности с использованием технологий.

«Многие люди в Украине до сих пор думают, что инклюзия — о ком-то другом. На самом же деле, это о лучшем качестве жизни каждого из нас. Мы как транспортники будем стараться максимально включаться в развитие проекта Digital Inclusion и добавлять к мобильному приложению функции, которые являются важными для безопасного передвижения по городу, пребывания в толпе и тому подобное. Важно создавать такие инклюзивные решения, ведь за ними будущее», — отметила она.

Мобильное приложение Digital Inclusion («Цифровая инклюзия») способствует развитию цифровых навыков и готовит к возможностям в цифровой экономике. Об этом отметила Лариса Антонюк, проректор Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана, директор Института высшего образования КНЭУ.

«Информационно-коммуникационные технологии позволяют ускорить выполнение конкретных задач и Целей устойчивого развития ООН, которые положены в стратегию экономического роста любой страны мира. Развитие информационно-коммуникационных технологий значительно повышает скорость и эффективность их достижения. Ярким примером служит представленный мобильное приложение Digital Inclusion», — рассказала Лариса Антонюк.

Она отметила, что сейчас более 60 млн людей в мире имеют расстройства спектра аутизма и более половины из них — безработные. Лариса Антонюк подчеркнула, что создание инструментов, которые помогут людям с расстройствами аутистического спектра или нарушениями речи найти работу и социализироваться, является сверхважной задачей, решение которой будет способствовать выполнению Целей устойчивого развития ООН.

Ольга Макогон, директор Государственной службы занятости (2019 — 2020), проектный менеджер «Реформа рынка труда» Офиса реформ Кабинета Министров Украины (2017 — 2018), подчеркнула, что в современной экономике на рынке труда нужно вместе создавать равные возможности для всех в цифровом мире.

«Основной потенциал приложения Digital Inclusion заключается в том, что оно способствует повышению комфортного уровня жизни и преодолению многочисленных стереотипов. Вижу большой потенциал в адаптации приложения совместно с работодателями. Результатом такой работы будет вклад бизнеса в достижении Украиной 8 Целей устойчивого развития ООН — 2030 «Достойный труд. Экономический рост», когда пользователи приложения смогут быть услышанными, развиваться и с чувством достоинства приобщаться к экономической жизни в стране, реализуя свое право на труд», — подчеркнула она.

«Благодаря современным технологиям, в частности мобильному приложению Digital Inclusion, мы сможем раскрыть таланты, изменить судьбу и создать новое будущее для детей с особыми образовательными потребностями», — считает Кравчук Наталья Ивановна, директор школы І — ІІІ ступеней № 168 г. Киева.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!