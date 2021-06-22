VMware: за последний год заметно выросло число кибератак, направленных на удаленных сотрудников

22 июня 2021 г., 13:05

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Компания VMware представила четвертую часть доклада Global Security Insights, основанного на результатах онлайн-опроса более 3500 ИТ-директоров, технических директоров и директоров по информационной безопасности со всего мира. Исследование посвящено проблеме кибератак и уязвимостей в системах безопасности, а также их влиянию на работу организаций.

Стремительная цифровая трансформация приводит к тому, что специалистам по кибербезопасности постоянно приходится сталкиваться с новыми угрозами: киберпреступники проводят целенаправленные атаки с использованием уязвимостей нулевого дня. Перевод сотрудников на удаленную работу продемонстрировал несовершенство устаревших технологий и политик безопасности – почти 80% опрошенных представителей бизнеса заявили, что их компания была мишенью кибератаки.

В докладе Global Security Insights представлена информация о структуре системы кибербезопасности, тенденциях в области кибератак и защиты от них, а также о текущих приоритетах в области безопасности.

Основные выводы:

Проблеме кибербезопасности не уделяется должное внимание, несмотря на стремительный рост количества взломов с серьезными последствиями. За последние двенадцать месяцев 81% опрошенных пострадали от кибератак, причем в 4 из 5 случаев (82%) был причинен существенный ущерб. Тем не менее, лишь 56% заявили, что опасаются роста ущерба от кибератак в следующем году, и чуть более трети (41%) обновили политику безопасности с целью снижения рисков.

Появление новых программ-вымогателей и удаленная работа создают благоприятную среду для злоумышленников. 76% опрошенных заявили, что объемы атак возросли, причем причиной этого большинство называет сотрудников, работающих из дома, а 79% заявили, что атаки стали более изощренными. В прошлом году облачные атаки были наиболее частым типом, в то время как основными причинами взлома оказались сторонние приложения (14%) и программы-вымогатели (14%).

Стратегии облачной безопасности нашли применение во всех отраслях. 98% респондентов уже используют или планируют использовать стратегию облачной безопасности. Однако переход в облако привел к росту количества потенциальных угроз. Почти две трети опрошенных (61%) согласны с тем, что с расширением возможностей для злоумышленников необходимо иначе взглянуть на проблему безопасности.

Безопасность приложений – главная проблема для директоров по информационной безопасности. Приложения считаются наиболее уязвимыми точками на пути передачи данных. 60% опрошенных поделились тем, что высшее руководство их компании все более скептически относится к использованию новых приложений из-за растущих угроз и ущерба от кибератак.

Проблемы безопасности сдерживают внедрение искусственного интеллекта. Следующим этапом бизнес-инноваций может стать использование ИИ, но более половины опрошенных (56%) заявляют о том, что проблемы безопасности удерживают их от внедрения ИИ и машинного обучения.

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