Полупроводниковый рынок отчитался несвойственным для начала года ростом

22 июня 2021 г., 14:15

Согласно выводам исследователей из Omdia, в начальной четверти 2021 г. выручка мирового полупроводникового рынка достигла 131,3 млрд долл. В квартальном сопоставлении зафиксирован рост на уровне 0,5%, тогда как за период с 2003 по 2020 г. этот показатель традиционно уходил в минус, в среднем на 5%.

Глобальная пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в привычную динамику рынка — повысился спрос на ноутбуки, смартфоны, носимые гаджеты. На этом фоне ощутимый дефицит отдельных полупроводниковых компонентов привел к заметному росту средних отпускных цен на чипы.

В рейтинге ведущих чипмейкеров относительно предыдущего квартала изменений не зафиксировано. Несмотря на спад, Intel сохранила лидерство. Высокий спрос на память помог Micron переместиться на одну позицию вверх. Как итог, в первой пятерке разместились все три ключевых поставщика DRAM и NAND.

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