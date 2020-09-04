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Спад рынка Ethernet-коммутаторов превысил 6%

4 сентября 2020 г., 16:05
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Спад рынка Ethernet-коммутаторов превысил 6%

Согласно подсчетам IDC, мировой рынок Ethernet-коммутаторов сократил выручку по итогам второй четверти года на 6,3% «YoY», до 6,6 млрд долл. В то же время, Рынок маршрутизаторов для корпоративных заказчиков и сервис-провайдеров вышел в незначительной плюс (+0,1% «YoY») и достиг в объеме почти 4 млрд долл. Основная выручка — 76,9% (+1,5% «YoY») — была обеспечена сервис-провайдерами, тогда как выручка от корпоративных заказчиков снизилась на 4,2%.

На рынке продолжает наблюдаться рост спроса на высокоскоростные платформы. В частности, поставки портов 100Gb увеличились на 51,2%, до 6,7 млн шт. Выручка в этом сегменте возросла на 16,3%, до 1,5 млрд долл. (22,4% общей выручки рынка). Выручка в сегменте 25Gb увеличилась на 39,0%, до 505,9 млн долл., а количество отгруженных портов выросло на 62,2%. Сегмент 10Gb вырос в поставках на 23,1%, однако сократился по выручке на 6,1%. Тем не менее, за этим направлением все еще почти треть (28%) общей выручки. Направление, объединяющее порты 1Gb, оставило за собой 35,0% общей выручки рынка коммутаторов.


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