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Представительство японской Epson отмечает 15 лет работы в Украине

31 августа 2020 г., 15:10
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Представительство японской Epson отмечает 15 лет работы в Украине

Компания Epson, один из крупнейших в мире производителей струйных и матричных печатающих устройств и видеопроекторов, отметила 15 лет работы представительства в Украине. Epson – одна из немногих полностью разрабатывает и сама выпускает продукцию на основе собственных технологий. Компания входит в ТОП-100 ведущих мировых новаторов и занимает первое место по патентным заявкам в области проекторов и струйных принтеров, ежегодно инвестируя 4,7% выручки в НИОКР.

Партнеры – один из ключевых активов компании. Более 100 официальных дилеров продвигают продукцию Epson в Украине. Среди партнеров есть и те, кто работает с Epson практически с момента открытия офиса с 2005 г.

Основное достижение компании – это доверие пользователей в Украине, о чем говорят устойчивые лидерские позиции на профильных рынках. В частности, в сегментах матричные и струйные принтеры (IDC), проекторы (FutureSource), по данным независимых аналитических агентств за период апрель 2019 г. – март 2020 г.

«Мы благодарны потребителям, которые доверяют свои задачи технике Epson, и выражаем уважение партнерам, присоединившимся к нам и следующим принципам работы компании», – говорит Александра Ткаченко, старший менеджер представительства Epson Europe B.V. в Украине.


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