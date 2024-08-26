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Потужність вітрової та сонячної генерації в Китаї перевищила 1200 гігаватів

26 августа 2024 г., 17:29
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Бум чистої енергетики в Китаї подолав ще один рубіж: потужність вітряних і сонячних електростанцій перевищила цільовий показник, встановлений президентом країни майже на шість років раніше, ніж планувалося.

У липні країна встановила 25 гігаватів турбін і панелей, збільшивши загальну потужність до 1206 гігаватів, ідеться в заяві Національного енергетичного управління Китаю. У грудні 2020 року було поставлено мету - до 2030 року отримати щонайменше 1200 гігаватів енергії з екологічно чистих джерел.

Китай значно випереджає інші країни світу в галузі екологічно чистої енергетики та останніми роками неодноразово бив рекорди зі встановлення вітряних і сонячних установок. Швидке зростання допомогло призвести до скорочення виробництва електроенергії на вугіллі цього літа і може означати, що найбільший у світі забруднювач довкілля вже досяг піка викидів задовго до досягнення мети на 2030 рік.

Проте цього року сонячна і вітрова енергія виробляє лише 14% електроенергії в Китаї, і буде потрібно ще багато зусиль, щоб збільшити цю частку і витіснити викопне паливо. Оператори енергосистем країни вкладають значні кошти в будівництво ліній електропередач і накопичувачів енергії, щоб впоратися з усіма перебоями у виробництві.

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