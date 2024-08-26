Uber оштрафували на рекордні 324 млн дол. за передачу даних до США

26 августа 2024 г., 16:25

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Як повідомляє Bloomberg, компанія Uber Technologies Inc. була оштрафована на рекордні 290 мільйонів євро (324 мільйони доларів) голландським наглядовим органом за недотримання європейських стандартів захисту, коли вона відправляла великі масиви конфіденційних даних про своїх водіїв до США.



Нідерландське управління з захисту даних заявило, що Uber збирав інформацію про водіїв з Європи, таку як ліцензії таксі, дані про місцезнаходження, а в деяких випадках кримінальні та медичні дані, і зберігав їх на серверах у США.



Штраф є найвищим покаранням, коли-небудь накладеним голландським наглядовим органом на будь-яку компанію, повідомив прес-секретар відомства електронною поштою. Це також найбільший штраф, який Uber отримав у світі.



Служба замовлення поїздок відправляла конфіденційні дані до своєї штаб-квартири в США протягом більше двох років без використання інструментів передачі даних, спрямованих на захист конфіденційності, що означало, що дані були «недостатньо захищені», - заявив наглядовий орган у понеділок. За словами агентства, Uber припинив порушення в минулому році.



Штраф є «абсолютно невиправданим», заявив Каспар Ніксон (Caspar Nixon), представник Uber, у відповідь на запитання, надіслані електронною поштою. За словами Ніксона, процес передачі даних Uber відповідав європейському законодавству, і компанія подасть апеляцію на це рішення.



Uber не виконав вимоги європейських законів щодо «забезпечення рівня захисту даних при передачі в США. Це дуже серйозно», - сказав у своїй заяві Алейд Вольфсен (Aleid Wolfsen), голова голландського органу із захисту даних.



Нідерландське відомство із захисту даних розпочало розслідування щодо Uber після того, як понад 170 французьких водіїв поскаржилися французькій групі з захисту прав людини. Розслідуванням займалося голландське відомство, оскільки європейська штаб-квартира Uber знаходиться в Нідерландах.



Це вже третє покарання, яке голландський орган із захисту даних наклав на Uber. Раніше компанія була оштрафована за те, що не забезпечила достатньої прозорості щодо зберігання даних європейських водіїв і в які країни за межами Європи ці дані пересилалися. У 2018 році компанія була оштрафована за несвоєчасне інформування голландського наглядового органу про витік даних.



Штрафи, накладені європейськими наглядовими органами, можуть становити максимум 4% від сумарного річного доходу компанії.

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