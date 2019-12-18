Positive Technologies помогла устранить уязвимость в ПО для мониторинга ИТ-инфраструктуры

18 декабря 2019 г., 11:55

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Positive Technologies выявила уязвимость в программном обеспечении PRTG Network Monitor разработки немецкой компании Paessler. Данное ПО применяется во множестве компаний различных отраслей в качестве вспомогательного элемента, осуществляющего контроль за состоянием устройств в сети. На текущий момент, более 16 тысяч серверов с данным ПО, в том числе в США, Бразилии, Германии и России, доступны из Интернета.

Уязвимость CVE-2019-19119 заключается в использовании хешированного пароля в качестве аутентифицирующего фактора в некоторых обработчиках API, что позволяло получить доступ к функциональности ПО PRTG Network Monitor.

Как показывает практика, данное ПО часто устанавливается на пограничных узлах, например между доверенной и недоверенной сетями. Получив доступ к ПО, злоумышленник может извлечь подробную информацию об узлах сети и их конфигурации. Это дает ему широкие возможности для развития атаки. Также было выявлено, что используемая функция вычисления хеша пароля не является криптостойкой и ее нельзя назвать односторонним криптографическим алгоритмом вычисления хеш-функции. При этом реализованный механизм подвержен коллизиям, что позволяет найти исходный пароль или коллизию для его хеша, зная значение хеша и криптографической соли (эти значения хранятся в публичной ветви реестра ОС).

Стоит отметить, что эксперты Positive Technologies уже находили уязвимости в веб-интерфейсе данного ПО в 2018 г. (CVE-2018-19203, CVE-2018-19204, CVE-2018-19410, CVE-2018-19411). Этим уязвимостям была присвоена высокая и критическая степени риска.

Вендор в короткие сроки устранил уязвимость и уведомил своих пользователей о необходимости установки новой версии программного обеспечения, отправив соответствующие инструкции.

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