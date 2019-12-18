2D-хлопья улучшают производительность органических солнечных элементов

18 декабря 2019 г., 11:05

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Междисциплинарная команда исследователей из университета KAUST (Саудовская Аравия) разработала и изготовила усовершенствованный солнечный элемент на базе органических фотоэлектриков (OPV). По мнению авторов, внесённые в конструкцию модификации в конечном итоге позволят OPV составить конкуренцию кремниевым панелям по эффективности преобразования солнечной энергии.

Сегодня в органических солнечных элементах для переноса к электроду дырок (носители положительного заряда) как правило используется слой электропроводящего полимера PEDOT:PSS, который впитывает из воздуха влагу, повреждающую другие компоненты солнечной батареи.

Авторы новой разработки из KAUST Solar Center для слоя с дырочной проводимостью использовали мельчайшие фрагменты 2D-материала, дисульфида вольфрама. Их получали, воздействуя ультразвуком на водную или этаноловую суспензию порошкообразного дисульфида вольфрама. Такой метод недорог и достаточно просто масштабируется на промышленные условия производства. Полученные хлопья наносили на электрод стандартным центрифугированием.

Наилучший из изготовленных авторами органических солнечных элементов имел эффективность преобразования энергии 17 процентов — самую высокую среди известных OPV, использующих 2D-материалы. По мнению участников данной работы, такой результат это лишь начало и используемое материальное решение имеет большой потенциал для дальнейшего увеличения эффективности.

Было также установлено, что слой дисульфида имеет меньшее сопротивление, чем PEDOT:PSS и лучше удерживает дырки, что ведёт к более высокой производительности. «Наша ближайшая цель — поднять эффективность наших органических солнечных элементов значительно выше 17 процентов и приблизиться к теоретически прогнозируемым пределам, — говорит руководитель проекта, Томас Антопулос (Thomas D. Anthopoulos). — Мы также намерены исследовать стабильность этих высокоэффективных органических солнечных элементов».

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