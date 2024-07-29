29 июля 2024 г., 17:35

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У Львові відбувся Regional Cyber Resilience Forum: Lviv, що об’єднав провідних фахівців з державних органів, місцевої влади, IT-бізнесу та академічної спільноти, повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

За два дні форуму відбулося три панельні дискусії та понад 30 доповідей експертів та воркшопів, які охоплювали широкий спектр тем, серед яких: важливість кібербезпеки регіонів, забезпечення кіберстійкості транспортної інфраструктури, досвід України у протистоянні російській кіберагресії, підвищення кіберстійкості критичної інфраструктури, роль та можливості Талліннського механізму, імплементація законодавства ЄС, використання новітніх технологій, а також протидія російській дезінформації та пропаганді в енергетичному секторі. Захід зібрав понад 400 учасників офлайн та онлайн.

Серед головних висновків Держспецзв’язку щодо поведінки ворога у кіберпросторі: попри збільшення кількості кібератак ворога – більша їх частина не має успіху; сфера енергетики, телекомунікацій, публічних електронних реєстрів – залишаються найбільшим пріоритетом ураження для ворога; ворог активно намагається впливати на суспільну думку не тільки через Інтернет, а й шляхом поширення своїх наративів через телебачення та радіо.

Головне про роботу Держспецзвʼязку для посилення кіберзахисту: консолідація зусиль всіх сил безпеки й оборони на державному та регіональному рівні, а також зусиль наших міжнародних партнерів; розумний розподіл наявних ресурсів кіберзахисту для захисту об’єктів, які найбільш важливі для сталого функціонування держави; збільшення переліку послуг кіберзахисту, які надає Держспецзв’язку та покращення якості їхнього надання; започаткування та підтримка проєктів, спрямованих на посилення кіберстійкості регіонів через регіональні центри кіберзахисту; використання передових світових рішень та інструментів кіберзахисту.

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