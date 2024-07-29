Завдяки попиту на АІ компанія SK Hynix отримала найвищий квартальний прибуток за останні 6 років

29 июля 2024 г., 16:24

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Компанія SK Hynix, один з найбільших світових виробників мікросхем пам'яті, презентувала результати роботи за другий квартал і заявила, що її прибуток досяг найвищого рівня за останні 6 років.





Південнокорейський виробник зберігає лідерство у виробництві передових чипів пам'яті, критично важливих для завдань штучного інтелекту.





Дохід досяг 16,42 трлн корейських вон (близько 11,86 млрд дол.), проти 16,4 трлн корейських вон, які очикувалися.





Виручка зросла на 124,7% з 7,3 трлн вон, зафіксованих рік тому. Це найвищий квартальний дохід за всю історію компанії.





Операційний прибуток зріс до 5,47 трлн корейських, відновившись після збитків у 2,88 трлн вон за аналогічний період минулого року.

SK Hynix заявила, що постійне зростання загальних цін на її продукти пам'яті - завдяки високому попиту на пам'ять для штучного інтелекту, включаючи високошвидкісну пам'ять - призвело до 32% зростання доходів у порівнянні з попереднім кварталом.





«У другій половині цього року очікується збереження високого попиту на сервери штучного інтелекту, а також поступове відновлення традиційних ринків з виходом на ринок ПК і мобільних пристроїв з підтримкою штучного інтелекту», - йдеться в повідомленні компанії, опублікованому в четвер.





Користуючись високим попитом на АІ, SK Hynix планує «продовжити своє лідерство на ринку HBM шляхом масового виробництва 12-шарових продуктів HBM3E». Компанія почне масове виробництво таких продуктів вже в цьому кварталі після надання зразків основним клієнтам і очікує, що почне відвантаження клієнтам до четвертого кварталу.





Аналітики ввжають, що дефіцит пропозиції HBM збережеться до 2025, тому найближчим квартали SK Hynix буде отримувати стабільні прибутки.

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