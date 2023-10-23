Попит на комп'ютери повертається, вважають в Acer

23 октября 2023 г., 10:35

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Голова та генеральний директор Acer Джейсон Чен (Jason Chen) заявив, що попит на персональні комп'ютери відновлюється після падіння в цьому році.



"Ми бачили, що попит досяг дна приблизно в травні цього року, і з того часу повертається. У третьому кварталі ми вже спостерігаємо річне зростання", - наголосив Джейсон Чен в інтерв'ю каналу CNBC.



У третьому кварталі дохід Acer від продажу ноутбуків зріс на 19,4% порівняно з попереднім кварталом, а дохід від продажу настільних комп'ютерів - на 27,8% за той самий період.



За даними Canalys, Acer є п'ятим найбільшим гравцем на світовому ринку персональних комп'ютерів з часткою ринку 6,4%. Китайська Lenovo лідирує з 22,9%, за нею йдуть HP (21,6%), Dell (16,6%) та Apple (11%).



Останні дані Canalys показують, що світовий ринок ПК у другому кварталі сповільнив падіння: загальні поставки настільних комп'ютерів і ноутбуків знизилися на 11,5% у річному обчисленні до 62,1 млн одиниць. За останні два квартали поставки скоротилися більш ніж на 30%.



Пандемія Covid-19 призвела до сплеску віддаленої роботи та домашнього навчання, що, своєю чергою, стимулювало попит на персональні комп'ютери, такі як настільні комп'ютери, ноутбуки та ноутбуки. Але бум продажів ПК закінчився, коли в першому кварталі 2022 року світові поставки різко скоротилися.



Нестабільна економічна ситуація з підвищенням процентних ставок та зростанням інфляції також змусила споживачів обмежити свої витрати, що вплинуло на продажі комп'ютерів.



"Сьогодні ПК, разом з виробництвом дисплеїв та моніторів, складають близько двох третин нашого бізнесу. Майбутнє, на нашу думку, залежить від сезонності, але ми вважаємо, що сектор, не пов'язаний з ПК, збільшиться до однієї третини, а може й більше, - відмітив Чен в інтерв'ю. - У четвертому кварталі ми вважаємо, що ринок ПК повернеться до сезонності. У першому півріччі падіння буде менше 50%».



"Ми [в основному] повернемося до нормального стану. І головна причина цього полягає в тому, що запаси каналу майже вичерпані принаймні для нас у здоровому сенсі», додав голова Acer.

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