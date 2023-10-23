Уряд спростив закупівлю та доступ до експлуатації РЕБ

23 октября 2023 г., 9:35

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Мінцифри повідомило, що тепер виробники засобів РЕБ та БпЛА отримуватимуть допуск до експлуатації за спрощеною процедурою — без паперової тяганини та зайвої бюрократії. Це дасть старт масовому виробництву засобів РЕБ та ще більше масштабує виробництво БпЛА, створить сприятливі умови для бізнесу.



«Важливе рішення для посилення обороноздатності країни, яке дасть змогу масштабувати виробництво українських засобів радіоелектронної боротьби та БпЛА. Виробники зможуть активніше розвиватися, реінвестувати прибуток та не витрачати купу часу на бюрократію», наголосив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.



Зміни в постанові дадуть змогу:



— закуповувати державі засоби РЕБ за спрощеною процедурою;

— збільшити прибуток виробників на 25%;

— допускати до експлуатації без проведення повторних випробувань і засідання комісії Міноборони;

— скоротити до 10 днів допуск до експлуатації зразків БпЛА та РЕБ;

— закуповувати Міноборони та Держспецзв’язку РЕБ за запитом Сил оборони;

— придбати БпЛА та РЕБ до завершення процедури допуску до експлуатації завдяки акту спільних відомчих випробувань з позитивним висновком або наявності номенклатурного номера НАТО;

— не затверджувати Технічні умови на зразки безпілотних систем та засобів РЕБ у Генштабі ЗСУ.

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