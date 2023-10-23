Google подовжила дію 50 тисяч ліцензій Workspace для держслужбовців України

23 октября 2023 г., 11:25

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З минулого року компанія надала 50 тисяч ліцензій Workspacе. Завдяки їм держслужбовці безоплатно користуються корпоративною поштою, хмарним сховищем та іншими сервісами Google Workspace. Термін дії ліцензій продовжено ще на рік.



Про це, як повідомляється, було домовлено на зустрічі Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації України, з топменеджментом Google. Компанія активно підтримує проєкти Мінцифри з початку роботи міністерства та співпрацює в різних напрямах, зокрема:

оновлення платформи Дія.Освіта;

запуск освітніх серіалів;

протидія російській дезінформації;

підтримка українських стартапів;

50 тисяч хромбуків для вчителів.



«Окремо обговорили розвиток українського Youtube, адже потрібно збільшити кількість українського контенту. Ще один важливий напрям — інтеграція AI-технології Google у продукти Мінцифри. Розглядаємо можливість використання технології в Мрії», заявив Михайло Федоров.



Google топпартнер, який підтримує Україну. Компанія надала грант у 2 млн дол. на перезапуск платформи Дія.Освіта, передала 50 тисяч хромбуків у межах проєкту «Ноутбук кожному вчителю». Також створила Ukraine Support Fund з бюджетом $5 млн для підтримки українських стартапів.



«Дякую топменеджерам Google Патріку Ворнкінгу, Аннетті Кробер-Ріль, Марті Послад за підтримку та візит до Києва. Разом будуємо технологічне майбутнє», підкреслив голова Мінцифри.

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