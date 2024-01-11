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Понад 229 тис. нових ФОПів відкрили у 2023 році українці через «Дію»

11 января 2024 г., 11:35

За минулий рік українці відкрили через «Дію» понад 229 тис. нових ФОПів (фізична особа підприємець), повідомляє Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. Серед сфер діяльності лідирують IT, роздрібна й гуртова торгівля та салони краси. Найбільше нових бізнесів зареєстрували в Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.

«Відкривати бізнес під час війни – героїчна справа. Ви підтримуєте економіку, а ми – вас, цифровізуючи важливі й потрібні сервіси», – каже Михайло Федоров.

Понад 229 тис. нових ФОПів відкрили у 2023 році українці через «Дію»

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