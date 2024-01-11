Бізнес-ноутбук ASUS ExpertBook B5 отримав процесор Intel Core Ultra 7

11 января 2024 г., 12:30

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На виставці CES 2024 компанія ASUS продемонструвала низку бізнес-рішень на новому процесорі Intel Core Ultra.



Створений для задоволення висхідних потреб сучасних професіоналів в інструментах для віддаленої роботи, ASUS представила ExpertBook B5 – доступний у 14- і 16-дюймових версіях бізнес-ноутбук із підтримкою технологій штучного інтелекту. Пристрій оснащений новітнім процесором Intel Core Ultra 7, доповненим трьома ШІ-рушіями, що забезпечують наступне покоління бізнес-функцій, а також покращеною системою безпеки на основі ШІ. Завдяки відеокарті NVIDIA GeForce RTX 2050, двом твердотілим накопичувачам і до 64 ГБ оперативної пам'яті DDR5 ноутбук забезпечує високу продуктивність під час виконання повсякденних бізнес-завдань.



Виконаний у надлегкому суцільнометалевому корпусі вагою 1,29 кг (у 14-дюймовій версії), B5 – це ретельно продумане рішення, що поєднує в собі потужність із застосуванням технологій штучного інтелекту та портативність. Корпус із магнієво-алюмінієвого сплаву, протестований на відповідність вимогам військово-промислового стандарту США (MIL-STD), означає високу надійність і довговічність. Підтримка мереж 4G LTE та Wi-Fi 7 (лише в моделі CMA) гарантує безперебійну роботу в мобільних умовах.



ExpertBook B5 пропонує користувачам розширені можливості підключення, зокрема порт Thunderbolt 4, можливість підключення трьох зовнішніх моніторів із роздільною здатністю 4K, а також порт Ethernet RJ45 для використання в офісних умовах. Свідченням універсальності B5 є зручний екранний шарнір, що дає змогу розкласти екран ноутбука на 180°, а також сенсорний дисплей зі співвідношенням сторін 16:10 і тонкою рамкою, сумісний зі стилусом MPP 2.0.



Для зручності користувача в ньому реалізовані інтелектуальні технології покращення якості конференцій, як-от інфрачервона камера ASUS AiSense, система шумопридушення на основі алгоритмів штучного інтелекту, а також режим ASUS Private View і зчитувач смарткарт. ExpertBook B5 надає мобільним професіоналам можливість впевнено працювати в багатозадачному режимі. Цей стильний ноутбук у тонкому корпусі поєднує в собі інноваційні технології нового покоління, безпеку й мобільність.



Орієнтований на керівників і менеджерів середньої ланки сучасних компаній, ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus є втіленням інновацій і екологічності. Цей перший Chromebook у серії Expert оснащений новітнім процесором Intel Core Ultra, оперативною пам’яттю LPDDR5X обсягом до 16 ГБ, накопичувачем на 512 ГБ і модулем Wi-Fi 6E для ефективної співпраці в режимах онлайн і офлайн. CX54 – це взірець екодизайну, виготовлений із використанням відновлюваних джерел енергії та на 30% – з постпромислових перероблених матеріалів. Його суцільнометалевий корпус важить 1,3 кг і має елегантне сріблясте покриття Fog Silver, що демонструє естетику преміумкласу.



Пристрій оснащено 14-дюймовим NanoEdge-дисплеєм із роздільною здатністю WQXGA, співвідношенням сторін 16:10 і 100% колірним охопленням гами DCI-P3. Цей сенсорний екран підтримує стилус USI для роботи над творчими проєктами. Два порти Thunderbolt 4, два порти USB 3.2 Gen 2 та один порт HDMI 2.1 дають змогу під'єднати до Chromebook до трьох моніторів із роздільною здатністю 4K та інші периферійні пристрої. Оснащений 8-мегапіксельною камерою й засобами для проведення відеоконференцій із технологіями штучного інтелекту, CX54 гарантує впевненість у проведенні презентацій у будь-яких умовах. Захист даних гарантується завдяки датчику відбитків пальців, шторці вебкамери, модулю безпеки Google Titan C2, а також інструментам керування корпоративного рівня, таким як Zero-Touch Enrollment і Google Admin Console.



ASUS Fanless Chromebox CF40 – це рішення для бізнесу, розроблене для сучасних офісів, яким потрібен надійний і достатньо продуктивний комп’ютер. Оснащений процесором Intel Celeron N4500 із графічним ядром Intel UHD Graphics, він забезпечує безперебійну роботу, зберігаючи комфорт робочого середовища. Його зручна конструкція з двома виходами HDMI та підтримкою USB-C задовольняє різноманітні потреби користувачів у підключенні пристроїв. Fanless Chromebox CF40 розроблено для продуктивної роботи: він спрощує обслуговування та працює під управлінням захищеної й завжди актуальної операційної системи.



Завдяки централізованим хмарним засобам Google Admin Console забезпечується адміністрування й обслуговування системи без зайвих зусиль, що гарантує ефективність і безпеку. Інноваційна безвентиляторна система охолодження CF40 значно підвищує довговічність пристрою й дозволяє використовувати весь потенціал функцій Chrome Enterprise. Зазначено, це робить пристрій ідеальним рішенням для використання в системах, що працюють цілодобово, наприклад, у цифрових табло або кіосках.



Настільні комп’ютери ASUS ExpertCenter D7 SFF (D700SER) і ASUS ExpertCenter D9 Mini Tower (D901MDR) – поєднання естетики та функціональності. Завдяки витонченому ультракомпактному корпусу об’ємом 8,6 л і 15,9 л відповідно, ці комп’ютери забезпечують максимальну продуктивність без жодних компромісів. Кожен аспект цих пристроїв, від компактного формфактора до новітніх процесорів Intel 14-го покоління (Raptor Lake Refresh S) і повнорозмірних відеокарт NVIDIA RTX 4060, гарантує оптимальну потужність для вимогливих робочих завдань, а також баланс між естетикою, адаптивністю та загальною продуктивністю. Конструкція корпусу, що не потребує інструментів для доступу до внутрішніх компонентів, у поєднанні з інноваційним розміщенням компонентів і прокладанням кабелів, покликана підвищити ефективність і зручність модернізації, а також зменшити навантаження на ІТ-фахівців.



Центральне місце у цих рішеннях займають питання безпеки: опціональний модуль TPM, слот для замка Kensington, служби ASUS Pre-Deployment Service (APDS) та ASUS Endpoint Management Service (AEMS), призначені захистити бізнес від витоку даних. Дотримуючись принципів екологічної відповідальності, настільні комп’ютери ExpertCenter виготовлені з постпромислових перероблених матеріалів, а також оснащені новим 500-ватним блоком живлення формату TFX з «платиновою» сертифікацією та інтелектуальним вентилятором, що підвищує енергоефективність. Протестовані за військово-промисловим стандартом США MIL-STD 810H, вони гарантують довговічність у будь-якому робочому середовищі.

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