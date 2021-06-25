Победителям конкурса AWS BugBust Amazon оплатит поездку в Лас-Вегас

25 июня 2021 г., 17:35

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Amazon в своём блоге объявила о новом глобальном конкурсе под названием AWS BugBust. Компания утверждает, что новое соревнование, по сути, превращает процесс поиска и исправления ошибок в игру, при этом помогая «уменьшить технический долг более, чем на 100 млн долл.».

Те, кто хочет принять участие в конкурсе, могут создать событие AWS BugBust с помощью консоли Amazon CodeGuru, ИИ-инструмента, который помогает разработчикам выявлять ошибки. В настоящее время такая возможность доступна только на восточном побережье США, но вскоре присоединиться к AWS BugBust можно будет в любом регионе, где предоставляется CodeGuru. Проекты должны быть написаны на Python или Java, поскольку это единственные языки, поддерживаемые CodeGuru.

Глобальная таблица лидеров будет обновляться каждый раз, когда какой-либо из разработчиков будет исправлять ошибку, за что ему будут начисляться баллы. Любой набравший 100 баллов, получит футболку AWS BugBust, а те, кто накопил 2000 баллов, выиграют куртку AWS BugBust Varsity Jacket. Десяти лучшим конкурсантам достанутся оплаченные билеты на мероприятие AWS re: Invent 2021 в Лас-Вегасе.

Также сообщается, что использование Amazon CodeGuru Reviewer и CodeGuru Profiler для всех эккаунтов участников AWS BugBust будет бесплатным в течение 30 дней.

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