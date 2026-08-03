Український експорт ІТ-послуг у I півріччі збільшився на 4% та склав 3,34 млрд дол.

3 августа 2026 г., 17:25

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У червні цього року обсяг українського експорту IT-послуг склав 561 млн дол., за даними НБУ. Порівняно з аналогічним періодом минулого року показник зріс на 6,7%.

У період із квітня по червень експортна виручка ІТ-сектора становила 1,70 млрд дол. – на 3,6% більше, ніж торік. У порівнянні з першим кварталом цей показник збільшився на 3,3%.

У першому півріччі поточного року сукупна експортна виручка від ІТ-послуг склала 3,34 млрд дол. – на 4,1% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Частка комп’ютерних послуг в структурі експорту всіх послуг України за перші 6 місяців цього року склала 41,4%.

До десятки країн, які принесли Україні найбільший виторг, увійшли: США, Мальта, Велика Британія, Кіпр, Швейцарія, Ізраїль, Естонія, Німеччина, Польща та ОАЕ. Загалом ці 10 країн забезпечили 2,69 млрд дол., або ж 80,4% обсягів експортної виручки за ІТ-послуги у першому півріччі.

Експорт усіх послуг України у першому півріччі 2026 року склав 8,08 млрд дол. – на 5,84% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

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