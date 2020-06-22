Платформа Cisco Webex расширена новыми возможностями

22 июня 2020 г., 16:11

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В апреле 2020 года в платформе Webex было зафиксировано полмиллиарда участников, при этом общая продолжительность онлайн совещаний составила 25 млрд минут, что более чем втрое превысило средний показатель.



Глобальный спрос на решения для удаленной работы сделал вопросы безопасности и конфиденциальности как никогда актуальными. Будучи крупнейшей в мире компанией в этой области информационной безопасности, Cisco уделяет приоритетное внимание защите своих заказчиков. Используя защитные механизмы, встроенные в платформу Webex, компания расширила действие политик предотвращения потери и обеспечения сохранности данных и хранения юридически значимых документов на Webex Meetings. Также расширены варианты сквозного шифрования, включая шифрование AES 256 с режимом GCM.



Новые средства для управления удаленными сотрудниками и планирования возврата к офисной деятельности. Всех сегодня беспокоят два вопроса: как с максимальной эффективностью поддержать удаленный персонал и как обеспечить более безопасную совещательную среду в офисе. По учерениям, компании решать эти вопросы ИТ-службам поможет инструментарий Cisco Webex Control Hub с интеллектуальной аналитикой, позволяющий с единой панели управлять всеми рабочими нагрузками, независимо от того, где находятся сотрудники — дома или в офисе. На период пандемии предусмотрены особые варианты применения Control Hub.



С инструментарием Control Hub задача мгновенного развертывания голосового помощника Webex Assistant на устройствах конференц-залов становится легко выполнимой даже для десятков тысяч устройств. Это минимизирует количество касаний экранов и сенсорных панелей в рабочих пространствах общего пользования.



Теперь глубокий анализ задействования переговорных используется не только для корректировки дезинфекционных графиков, но и для планирования будущего офисного пространства. Данные о самых востребованных переговорных будут передаваться дезинфекторам и учитываться при планировании конфигурации переговорных.



Стало доступно подробное изучение данных о «совещаниях реального времени» для диагностики обслуживания и понимания изменений в стиле работы, происходящих в процессе возвращения к офисной деятельности.



Твакже появилась возможность анализа трендов использования для выявления направлений дальнейших инвестиций в устройства и сервисы.



Упростилась диагностика и поддержки удаленных рабочих мест для обеспечения продуктивности всего коллектива.



К Control Hub также добавлены возможности унифицированных коммуникаций с облачным подключением, что упрощает рабочие процессы ИТ для гибридных сред, и расширили аналитику Webex Calling. Подробности по ссылке.



Кроме того, чтобы обеспечить возможность работать из любой точки, интегрированы Webex Teams с Box – ведущей облачной платформой управления контентом. В приложение Webex Teams уже встроены функции простого и безопасного обмена файлами, но теперь заказчики могут по своему выбору использовать как Box, так и любые другие интегрированные платформы.



Интеграция с медицинской программной системой Epic позволяет пользователям Webex Teams провести сеанс видеосвязи с пациентом, просмотреть историю болезни и внести необходимые записи в медицинскую документацию. Пациентам не нужно загружать какие-либо приложения — чтобы получить помощь, достаточно зарегистрироваться с помощью браузера в защищенной сессии. В системе Epic сейчас хранятся электронные данные более 250 млн пациентов. В настоящий момент другие партнеры Cisco также разрабатывают и внедряют телемедицинские приложения и решения, помогая клиницистам оказывать помощь пациентам во всем мире.

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