Пішов з життя співзасновник ELEKS Олексій Скрипник

8 января 2025 г., 10:25

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Стало відомо, що 6 січня 2025 року, на 86-му році, пішов з життя співзасновник компанії ELEKS Олексій Іванович Скрипник.

«Людина неймовірної енергії, щирості та відданості справі, яка залишила глибокий слід не лише у сфері технологій, але й у серцях тих, хто мав щастя знати його особисто», зазначається в офіційній заяві компанії ELEKS.

Олексій Іванович заснував компанію ELEKS у 1991 році разом зі своєю дружиною та сином. Перший проєкт компанії – програма для енергосистем DAKAR – розроблявся під його технічним керівництвом. Протягом понад 40 років своєї професійної діяльності він залишався справжнім прикладом відданості програмуванню, щоденно приділяючи кілька годин написанню коду на C++, навіть у поважному віці.

Олексій Іванович Скрипник - кандидат технічних наук, експерт у галузі математичних методів програмування, автор і співавтор близько 100 наукових праць і підручників. Понад 30 років він присвятив викладацькій діяльності, формуючи нові покоління інженерів і програмістів. «Його мудрість, скромність та прагнення до досконалості заклали фундамент культури ELEKS - компанії, яка стала домом і сім’єю для багатьох працівників», йдеться у повідомленні компанії.

«У свої 85 років у нього було більше запалу в очах, аніж у багатьох у 25. Щоранку він проходив шість кілометрів, тримаючи себе в ідеальній формі. Дякуємо, дідусю, за твою мудрість, підтримку і любов. Ти назавжди в наших серцях. Вічна пам’ять», написав на своїй сторінці у Facebook Антон Скрипник, онук Олексія Івановича.

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