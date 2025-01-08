ROG Swift OLED PG27UCDM — новий 4K-монітор з частотою 240 Гц

8 января 2025 г., 11:45

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ROG Swift OLED PG27UCDM – це перший у світі 27-дюймовий ігровий OLED-монітор формату 4K з частотою оновлення 240 Гц і часом відгуку 0,03 мс. Завдяки використанню новітньої QD-OLED панелі ROG 4-го покоління він демонструє піксельну щільність 160 ppi, яка забезпечує надзвичайно чітке зображення та текст. Технологія OLED Anti-Flicker 2.0 зменшує мерехтіння екрана на 20% порівняно з попереднім поколінням панелі за допомогою алгоритму компенсації світіння, забезпечуючи більш рівномірне зображення без затримки введення або падіння частоти оновлення.



Swift OLED PG27UCDM пропонує широкі можливості підключення, зокрема DisplayPort 2.1a UHBR20 з повною пропускною здатністю 80 Гбіт/с без стиснення, розроблений для підтримки відеокарт нового покоління. Крім того, він оснащений HDMI 2.1, USB-концентратором і USB-C з підтримкою живлення потужністю до 90 Вт.



Нова технологія ROG OLED Care Pro передбачає використання сучасного сенсора наближення Neo Proximity Sensor, який за допомогою вимірювання довжини хвилі визначає відстань до користувача з високою точністю без впливу навколишнього освітлення або кольору. Користувачі можуть самостійно налаштувати відстань виявлення, щоб монітор автоматично переходив у режим затемнення, коли користувач відходить від екрана, що зменшує ризик вигорання OLED-панелі. Крім того, монітор PG27UCDM забезпечений трирічною гарантією.



Цей монітор також підтримує технології Dolby Vision HDR і HDR10, які можна налаштувати за допомогою екранного меню, щоб покращити якість перегляду різних категорій контенту. З метою подальшої оптимізації роботи користувача в програмному забезпеченні ROG DisplayWidget Center спрощено налаштування параметрів дисплея та функцій догляду за OLED-панеллю, надаються сповіщення про нові версії прошивки з можливістю її прямого оновлення. Користувачі також можуть імпортувати або експортувати файли конфігурації дисплея для спільного використання.









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