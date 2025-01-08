Qualcomm розширює лінійку процесорів Snapdragon X

8 января 2025 г., 9:35

0

Tweet

Qualcomm Technologies анонсувала платформу Snapdragon X, четверту платформу в портфоліо обчислювальних систем серії, розроблену для забезпечення продуктивності, багатоденної роботи від батареї та можливостей Copilot+ для ще більшої кількості користувачів у всьому світі.



Зазначається, що використовуючи потужність 8-ядерного процесора Qualcomm Oryon, Snapdragon X забезпечує необхідну продуктивність для наступного покоління ПК. Ця платформа забезпечує на 163% вищу продуктивність при енергоспоживанні за стандартом ISO, ніж конкуренти.



Підкреслюється, що процесор Snapdragon X балансує між продуктивністю та вбудованим інтелектом завдяки 45 TOPS NPU, який ефективніше працює з програмами Copilot+ на ПК. Завдяки вбудованому енергоефективному графічному процесору Snapdragon X підтримує динамічну графіку.



Очікується, що пристрої на базі Snapdragon X з'являться у провідних OEM-виробників, включаючи Acer, ASUS, Dell Technologies, HP та Lenovo, на початку 2025 року, що дозволить створювати комп'ютери Copilot+ за ціною від 600 доларів.



Qualcomm також презентувала перший у світі мінікомп'ютер на платформі Snapdragon X Series.



Виробник зазначає, що Windows 11 на Snapdragon змінює продуктивність додатків завдяки більш ніж 50 функціям штучного інтелекту на базі NPU.



Нативні програми тепер включають 20 найпопулярніших VPN, 50 найпопулярніших програм для забезпечення безпеки та хмарних сховищ. За останній рік розробка нативних додатків зросла в 3 рази.



«Портфоліо Snapdragon X Series пропонує найпотужніші, інтелектуальні та енергоефективні процесори для Windows у своєму класі, що робить ПК Copilot+ на базі Snapdragon ідеальним вибором для користувачів, яким потрібен ноутбук, що вміє все, - наголосив Алекс Катузян (Alex Katouzian), генеральний директор групи мобільних, обчислювальних та XR (MCX) Qualcomm Technologies. - Наша екосистема партнерів продовжує будувати на Snapdragon інноваційні формфактори та преміальні можливості штучного інтелекту, які дають змогу повсякденним користувачам ПК, яким потрібен ноутбук, що не відставатиме від їхнього насиченого життя».

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS