Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знешкодили 151 вибухонебезпечний предмет

15 марта 2024 г., 8:15

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомило, що протягом доби піротехнічні підрозділи залучалися 117 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 151 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 174,20 га.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 27 тис. 626, Київщині – 9 тис. 744, Донеччині – 10 тис. 789, Миколаївщині – 7 тис. 258, Херсонщині – 10 тис. 946, Чернігівщині – 5 тис. 266, Сумщині – 3 тис. 171, Черкащині – 1 тис. 783.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 474 тис. 695 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 948 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 264 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 120 тис. 593 га.



У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101.

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