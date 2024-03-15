Зростання ринку ПК у США склало 3% у IV кв.

15 марта 2024 г., 9:35

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Згідно з останніми даними Canalys, поставки ПК (десктопів, ноутбуків та робочих станцій) у США зросли на 3,3% у річному обчисленні до 16,7 млн одиниць у четвертому кварталі 2023 року.



Споживчий сегмент забезпечив значну частину зростання - на 15,1% у річному обчисленні. Поставки комерційних ПК зазнали незначного зниження на 2,2%, тоді як в освітньому сегменті спостерігалося ще більше падіння на 13,4%. Це знаменує початок декількох прогнозованих кварталів зростання протягом наступних двох років.



Другий квартал поспіль споживчий сегмент демонструє найкращі показники на ринку США. «Відносно високі сезонні витрати були стимульовані тривалим періодом просування та глибокими знижками протягом кварталу, - зазначає Грег Девіс (Greg Davis), аналітик Canalys. - Споживчі настрої щодо витрат на побутову електроніку покращилися після тривалого періоду зниження пріоритетності цієї категорії. Хоча закупівлі комп’ютерів компаніями залишалися обмеженими, масштаби падіння поставок скоротилися. Завдяки оновленню ПК до Windows 11, впровадженню компʼютерів зі штучним інтелектом і формуванню нових бюджетів, 2024 рік обіцяє хороші перспективи для комерційного сектору. Він, як очікується, демонструватиме високі темпи зростання як цього року, так і в наступному. Очікується, що попит в освітньому секторі у 2024 році також буде високим, оскільки влітку відбудуться остаточні розгортання, що фінансуються Фондом надзвичайних ситуацій (Emergency Connectivity Fund, ECF)».



Canalys очікує продовження щорічного зростання у 2024 та 2025 роках на рівні 7% та 10% відповідно.



«Відновлення попиту на ПК буде підтримуватися більш здоровою макроекономічною ситуацією, починаючи з 2024 року, - додав Девіс. - Рівень інфляції в США почав знижуватися, і процентні ставки, швидше за все, будуть збережені або навіть знижені в цьому році. Це дуже важливий момент, оскільки бізнес буде прагнути інвестувати в нові і більш дорогі пристрої з інтеграцією можливостей штучного інтелекту у свої операції. Очікується, що США стануть лідером у впровадженні комп’ютерів з АІ, оскільки продукти різних виробників пристроїв і процесорів будуть доступні на ринку протягом 2024 року».

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