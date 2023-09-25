Phantom V Flip – розкладаний смартфон за €700

25 сентября 2023 г., 11:35

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Компанія Tecno представила свій перший розкладаний смартфон із конструкцією «розкладачки» – Phantom V Flip.



Новинка виконана в оригінальному дизайні з круглим зовнішнім екраном діагоналлю 1,32 дюйма, в який вбудовано дві камери, а оточує цей дисплей кільцевий спалах LED. Цей екран дозволяє виводити віджети, сповіщення та може виконувати роль видошукача під час знімання у складеному вигляді.





Внутрішній дисплей на матриці LTPO AMOLED з діагоналлю 6,9 дюйма є таким, що розкладається. При співвідношенні сторін 22:9 він забезпечує максимальну яскравість 1000 ніт та працює з частотою оновлення 120 Гц.





Phantom V Flip базується на чипсеті Mediatek Dimensity 8050 з восьми-ядерним процесором, частота якого досягає 3,0 ГГц. Він оснащений накопичувачем на 256 ГБ та 8 ГБ ОЗП з можливістю розширення ще на 8 ГБ завдяки програмній функції Extended Memory.



Набір камер включає основну на 64 Мп із сенсором 1/1.73”, світлосилою f/1.7 та фазовим автофокусом. Другий фото модуль із функціональністю ультра-ширококутної знімання має роздільну здатність 13 Мп і також підтримує автофокус. Внутрішня камера має роздільну здатність 32 Мп.



У розкладеному вигляді пристрій має товщину 7 мм і виявляється заввишки 171 мм. Вбудований акумулятор на 4000 мАгод підтримує провідну зарядку 45 Вт. За заявою виробника, за 15 хвилин наполовину можна поповнити заряд батареї.



Серед можливостей новинки відзначається фірмовий розумний помічник EllaGPT.



Смартфон Phantom V Flip пропонується у двох варіантах дизайну – чорному та фіолетовому. Очікується, що роздрібна ціна новинки в Європі складе близько 700 євро, тоді як в інших регіонах при попередньому замовленні вона буде близько 650 доларів.

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