ASBIS просуватиме elDoc Vioma – платформу на базі AI для управління документами

2 июня 2026 г., 14:35

ASBIS Group повідомляє про підписання дистриб’юторської угоди з компанією elDoc, розробником корпоративної платформи Vioma, яка використовує штучний інтелект та передові мовні моделі для покращення управління документами та корпоративними даними.

elDoc Vioma допомагає підприємствам, органам державної влади та організаціям будь-кого масштабу безпечно керувати, обробляти, розуміти та автоматизувати роботу з даними та документами за допомогою технологій AI.

Vioma поєднує в собі агентний RAG (Agentic RAG), великі мовні моделі (LLM), візуальні моделі AI (Visual AI Models), комп’ютерний зір (Computer Vision) та оптичне розпізнавання символів на базі AI (AI OCR). Це забезпечує глибокий аналіз документів, інтелектуальне вилучення даних, пошук корпоративних знань та наскрізну автоматизацію процесів.

elDoc також підтримує AI-агентів, які можуть виконувати індивідуальні завдання, пов’язані з документами та даними, перевіряти інформацію, координувати робочі процеси та автоматизувати операційні процеси з можливістю контролю з боку людини (human-in-the-loop).

На додаток до обробки документів на базі генеративного AI (GenAI), elDoc надає безпечний пакет для корпоративної співпраці та автоматизації, що включає спільну роботу над документами, автоматизацію робочих процесів, журнали аудиту, інтеграцію з корпоративними системами, деталізовані права доступу на основі ролей (RBAC), шифрування даних, архітектуру високої доступності та засоби безпеки корпоративного рівня, розроблені для регульованих та критично важливих середовищ.

elDoc підтримує гнучкі моделі розгортання, зокрема повністю локально (on-premise), у приватному, публічному чи гібридному хмарах. Це дозволяє організаціям безпечно впроваджувати генеративний AI, зберігаючи повний контроль над даними, відповідністю нормативним вимогам та інфраструктурою.

