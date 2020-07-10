Parallels добавила управление iPhone и iPad в Mac Management 8.5

10 июля 2020 г., 15:35

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Компания Parallels представила Parallels Mac Management 8.5, включающий бесплатное управление Apple iPad и iPhone в Microsoft Endpoint Configuration Manager.



Как отмечается, в Parallels Mac Management 8.5 добавлена поддержка следующих профилей конфигурации: политики паролей устройств - это ограничения паролей, которые помогают блокировать мобильные устройства Apple; удаленная блокировка и стирание. Это может пригодится, когда устройство украдено или потеряно, а конфиденциальные бизнес-данные могут быть скомпрометированы. Удаленная блокировка и очистка могут устранить риск утечки данных; политики подключения к сети и WiFi, позволяющие пользователям iOS легко подключаться к защищенной корпоративной сети; профили VPN. Они облегчают пользователям подключение к VPN и доступ к корпоративным ресурсам при работе из дома; сертификаты устройства - это цифровые сертификаты, используемые при установлении соединений с сетевым сервисом или точкой доступа WiFi в вашей сети.



В компании заверили, что поскольку Microsoft SCCM и Endpoint Configuration Manager продолжают развиваться, пользователям необходимы инструменты для правильной интеграции управления всеми устройствами - Mac, iPad, iPhone и ПК - безопасной и экономичной в одной инфраструктуре. Производитель уверяет, что Parallels Mac Management 8.5 стирает границы в управлении ИТ-инфраструктурой, выводя устройства iPhone, iPad и Mac в Microsoft Endpoint Configuration Manager локально.



В Parallels Mac Management 8.5 также добавлена возможность удаления приложений. Эта возможность улучшает управление соответствием устройств, позволяя легко удалять ранее развернутые приложения с корпоративных компьютеров Mac.

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