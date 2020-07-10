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Docker и AWS вместе работают над ускорением миграции приложений в облако

10 июля 2020 г., 16:35
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Docker и AWS вместе работают над ускорением миграции приложений в облако

Компания Docker вчера на виртуальной конференции AWS Cloud Containers Conference объявила о создании партнёрского альянса с облачным гигантом Amazon Web Services. Целью их сотрудничества станет ускорение доставки приложений, и, в частности, продвижение упрощённой процедуры построения с помощью Docker Compose приложений, которые смогут работать с Amazon Elastic Container Service (ECS), а также с Amazon ECS на AWS Fargate.

Их новый рабочий процесс возьмёт на себя заботу о развертывании и управлении контейнерами в Amazon ECS, благодаря чему у разработчиков будет больше времени, чтобы сосредоточиться на создании собственно приложений.

Docker Compose это популярный у разработчиков инструмент, позволяющий осуществлять оркестровку многих контейнеров через веб-запросы и запускать их как единую службу, создавая таким образом более сложные приложения. Но до сих пор было сложно переносить и запускать эти приложения в Amazon ECS — службе, которая используется для управления контейнерами в облаке без настройки среды для запуска кода.

Новое сотрудничество устранит проблемы совместимости между Docker Compose и Amazon ECS, которые заставляли тратить дополнительные время и силы на миграцию рабочих нагрузок из локальных сред в облако.

«Идея заключается в переходе от кода к облаку на Amazon ECS с использованием Docker Compose и Docker Desktop», — сказал Джастин Грэм (Justin Graham). По словам вице-президента Docker по продуктам, новый рабочий процесс позволит сэкономить дни или даже недели в зависимости от сложности приложения.


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