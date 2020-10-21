Parallels Desktop впервые позволяет запускать Windows на Chromebook

21 октября 2020 г., 17:55

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Представлено решение Parallels Desktop для Chromebook Enterprise, позволяющее запускать Windows непосредственно на корпоративных устройствах Chromebook. Оно не только дает возможность работать на платформе Chromebook с ПО Chrome OS и полнофункциональными приложениями Windows, но и имеет множество других возможностей. Например, можно переносить текст и изображения между Windows 10 и Chrome OS, работать без подключения к Интернету или при низкой скорости соединения, свободно отправлять задания печати из приложений на общие принтеры Chrome OS или использовать принтеры, доступные только в Windows 10. Кроме того, поддерживается сохранение файлов Windows на устройстве Chromebook, в облаке или и там, и там.

Вы можете в любой момент приостановить работу ОС Windows и мгновенно возобновить ее при возвращении к выполняемой задаче.

Разработанная Parallels технология виртуального диска обеспечивает более высокие показатели быстродействия по сравнению с обычным драйвером NVMe (энергонезависимой памяти).

Для установки и активации Parallels Desktop, а также последующей загрузки предоставленного ИТ-отделом и готового к запуску образа Windows пользователю Chromebook достаточно просто щелкнуть значок Parallels Desktop.

Администраторы могут подготовить образ Windows с учетом как пользователей Chromebook, так и ИТ-отдела. Таким образом, используемый экземпляр операционной системы Microsoft будет соответствовать всем корпоративным стандартам безопасности. При этом, благодаря развертыванию Windows в защищенной изолированной среде Google какие-либо риски для Chrome OS исключаются.

Лицензирование по количеству пользователей не накладывает никаких ограничений на работу сотрудников. ИТ-специалисты могут легко отслеживать статусы пользовательских лицензий, в любое время покупать и внедрять дополнительные модули или возобновлять лицензии с учетом потребляемых ресурсов через консоль администратора Google.

В будущих обновлениях Parallels Desktop для Chromebook Enterprise планируется добавить новые функции, в частности поддержку камеры, микрофона и USB-устройств.

Parallels Desktop для Chromebook Enterprise можно приобрести уже сегодня. Стоимость годовой подписки для одного пользователя составляет $69,99.

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