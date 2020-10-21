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Parallels Desktop впервые позволяет запускать Windows на Chromebook

21 октября 2020 г., 17:55
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Parallels Desktop впервые позволяет запускать Windows на Chromebook

Представлено решение Parallels Desktop для Chromebook Enterprise, позволяющее запускать Windows непосредственно на корпоративных устройствах Chromebook. Оно не только дает возможность работать на платформе Chromebook с ПО Chrome OS и полнофункциональными приложениями Windows, но и имеет множество других возможностей. Например, можно переносить текст и изображения между Windows 10 и Chrome OS, работать без подключения к Интернету или при низкой скорости соединения, свободно отправлять задания печати из приложений на общие принтеры Chrome OS или использовать принтеры, доступные только в Windows 10. Кроме того, поддерживается сохранение файлов Windows на устройстве Chromebook, в облаке или и там, и там.

Вы можете в любой момент приостановить работу ОС Windows и мгновенно возобновить ее при возвращении к выполняемой задаче.

Разработанная Parallels технология виртуального диска обеспечивает более высокие показатели быстродействия по сравнению с обычным драйвером NVMe (энергонезависимой памяти).

Для установки и активации Parallels Desktop, а также последующей загрузки предоставленного ИТ-отделом и готового к запуску образа Windows пользователю Chromebook достаточно просто щелкнуть значок Parallels Desktop.

Администраторы могут подготовить образ Windows с учетом как пользователей Chromebook, так и ИТ-отдела. Таким образом, используемый экземпляр операционной системы Microsoft будет соответствовать всем корпоративным стандартам безопасности. При этом, благодаря развертыванию Windows в защищенной изолированной среде Google какие-либо риски для Chrome OS исключаются.

Лицензирование по количеству пользователей не накладывает никаких ограничений на работу сотрудников. ИТ-специалисты могут легко отслеживать статусы пользовательских лицензий, в любое время покупать и внедрять дополнительные модули или возобновлять лицензии с учетом потребляемых ресурсов через консоль администратора Google.

В будущих обновлениях Parallels Desktop для Chromebook Enterprise планируется добавить новые функции, в частности поддержку камеры, микрофона и USB-устройств.

Parallels Desktop для Chromebook Enterprise можно приобрести уже сегодня. Стоимость годовой подписки для одного пользователя составляет $69,99.

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