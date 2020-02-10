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Панель приборов на основе LG POLED используют в Cadillac Escalade 2021

10 февраля 2020 г., 12:55

Панель приборов на основе LG POLED используют в Cadillac Escalade 2021

По сообщению LG Electronics, в дебютировавшем новом автомобиле Cadillac Escalade 2020 года технология P-OLED. Заявлено, что это первое применение вогнутой OLED-панели в серийном автомобиле: 38-дюймовый дисплей состоит из трех отдельных дисплейных панелей P-OLED, самая крупная из которых имеет диагональ 16,9″. Три вогнутых экрана формируют панель приборов (IPC), где отображается основная информация об автомобиле, и интегрированный центральный стек (ICS), предназначенный для использования в качестве информационно-развлекательного дисплея: для воспроизведения аудио, видео контента и навигации.

Информационная система Escalade включает такие функции как, навигация с дополненной реальностью и ночное видение, в основе которых программное обеспечение, разработанное компанией LG. ПО от LG соответствует уровню полноты безопасности автомобиля (ASIL) и удовлетворяет требования международного стандарта ISO по функциональной безопасности транспортных средств.


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