Сеть фирменных магазинов «Киевстар» расширилась до 487 магазинов

10 февраля 2020 г., 13:35

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В 2019 г. розничная сеть «Киевстар» пополнилась 53 новыми торговыми точками и теперь насчитывает 487 магазинов. В прошлом году она обслужила 14 млн. посетителей, что на 1 млн. больше, чем в 2018 г.

«В течение прошлого годы мы пересмотрели многие процессы и реализовали ряд операционных изменений. Мы усовершенствовали обучение торгового персонала, изменили систему мотивации и вознаграждения, усилили контроль над качеством обслуживания. Именно этот комплексный подход позволил повысить удовлетворенность клиентов» – сообщила Ольга Смысленова, руководитель дирекции розничных продаж «Киевстар».

В прошлом году компания внедрила в 200 торговых точках сервис Winfospot. Это информационная система, которая при подключении к Wi-Fi перенаправляет абонента на специальную страницу, где он может получить консультацию и закрыть ряд сервисных вопросов самостоятельно, не тратя время в очереди. Благодаря этой услуге, в 2019 г. было осуществлено более 300 тыс. сервисных операций.

Также была внедрена программа Data driven retail, которая позволяет на основе анализа больших данных подобрать оптимальное место для открытия торговой точки и спрогнозировать поток посетителей и потенциальную доходность магазина.

Самым популярным сервисом среди абонентов «Киевстар» стала замена SIM на USIM-карты, с поддержкой 4G. Всего специалистами компании было проведено более 2,5 млн. таких операций. За весь период возможностями 4G воспользовалось 10 млн. абонентов.

Вторая по востребованности услуга, с которой абоненты «Киевстар» чаще всего обращались в магазины – смена тарифного плана и переход на контрактную форму обслуживания. Также абоненты часто обращаются за подключением SІM-карт для планшета.

Благодаря сотрудничеству «Киевстар» с различными торговыми сетями, продукты компании можно приобрести в 30 тыс. торговых точках. В прошлом году 75% новых абонентов покупали стартовые пакеты именно в сети мультибренд.

Чтобы сотрудникам этих сетей было выгодно и легко продавать продукты «Киевстар» для них был разработан сервис Starprof. В этом приложении продавец может получить всю необходимую информацию о продуктах компании, а также, благодаря большим данным, подобрать абоненту наиболее подходящий ему тарифный план.

Также в 2019 г. впервые стало возможным подключить контрактный или B2B-тариф не только в магазинах «Киевстар», но и в мультибрендовых торговых точках.

«В 2020 г. мы планируем открыть еще 100 магазинов в малых населенных пунктах», – подытожила Ольга Смысленова.

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