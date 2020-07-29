Panasonic выпустила студийный комплект для 4К-видеотрансляций

29 июля 2020 г., 17:30

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Компания Panasonic представила профессиональный студийный комплект для создания высококачественного 4K-видеоконтента с полным эффектом присутствия - на спортивных соревнованиях, концертах и других масштабных мероприятиях.



Как отмечается, центральный элемент решения - камкордер AK-UC3300 - обладает нативной чувствительностью сенсора и точнейшей цветопередачей.



С Модель AK-UC3300 оснащена 4K MOS S35mm сенсором с разрешением 11Мп и поддержкой режима HDR (HLC)/ ITU-R BT.2020, нативным разрешением 2000 ТВЛ и высокой нативной чувствительностью F11 при 50Hz. Она позволяет снимать и передавать изображение без шумов, с чёткостью во всём цветовом диапазоне.



Особо подчеркивается, что камера AK-UC3300 спроектирована с учётом требований рынка, отличается хорошей эргономикой и ударостойким корпусом. Благодаря режиму high-speed HD (съемка с двукратным замедлением) и функции коррекции изображений эта модель идеально подходит для съемки быстродвижущихся объектов, например, во время спортивных мероприятий.



Студийный комплект на базе камеры AK-UC3300 позволяет одновременно работать с двумя разрешениями - 4К и HD, что делает его идеальным инструментом для самых разных задач видеопроизводства. Поддержка 12G-SDI позволяет отправлять несжатое видео 4K по одному коаксиальному кабелю. Выход TICO*1 по SDI обеспечивает передачу сигналов 4K по обычным кабелям 3G-SDI и поддерживает стандарт передачи по IP-каналам следующего поколения SMPTE ST2110*2. Это лишь часть технических возможностей нового студийного комплекта, существенно улучшающая работу профессиональных операторов и качество создаваемого и предаваемого контента.



В студийный комплект также входит новая панель управления AK-HRP1015 с LCD-дисплеем для отображения цветовых настроек и быстрыми настройками цветокоррекции получаемого изображения. Решение также совместимо с существующей панелью управления AK-HRP1000/HRP1005. Новый OLED (0.7’) видоискатель AJ-CVF70 делает съемку еще более удобной.

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