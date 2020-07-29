Идеальный ноутбук для «офисной» работы — какой он? 

29 июля 2020 г., 17:23

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Реалии таковы, что большинство людей, работавших в офисах, массово переходят на удаленную деятельность. А многие и вовсе вынуждены стать фрилансерами.

Все, что понадобится для полноценной рабочей деятельности дома или на даче — компьютер с достаточным функционалом и доступ в интернет. Имея такой нехитрый ресурс, можно зарабатывать, развивать профессиональные качества, обучаться новым навыкам. Приобрести подходящий лептоп — не проблема.

Рекомендуем изучить ассортимент, отзывы, цены и гарантии в интернет-магазине сети «АШАН» — https://auchan.ua/noutbuki/. Чтобы сделать правильный выбор, учтите несколько основных моментов.

ТОП-5 факторов при выборе рабочего лептопа

Размер и вес устройства. Yе исключено, что с новым «другом» придется ездить на постоянные встречи или даже в командировки. Рекомендуем выбирать не слишком маленький (за минимальным экраном некомфортно работать в течение длительного времени), средний по размеру и цене. Хороший выбор — компьютеры с диагональю 15,6. Они удобны не только для работы с классическими офисными программами, электронной почтой и мессенджерами, а также для просмотра медиа, фото, фильмов, сериалов. Получается двойная выгода — вы получите ноут и для работы, и для домашнего досуга. Процессор и оперативная память. Для «офисных» целей отлично подойдут практически все аппараты с процессором Intel Pentium или лучше, объемом оперативной памяти не меньше 4 Гб. Внутренние накопители данных — HDD или SSD. Выбор за вами, но при всех плюсах и минусах рекомендуем выбирать модели с HDD, объемом памяти на жестком диске не меньше 1000 Гб. Не забываем: ресурс, который изначально кажется излишним, в итоге никогда таковым не будет. SSD, в свою очередь, считается быстрее, а также экономичнее в энергопотреблении. Операционная система. Наиболее удобный вариант — приобрести лептоп с уже установленной лицензионной операционкой Windows. Так не нужно будет ничего устанавливать и настраивать. Заказал, оплатил, получил и можешь работать. Видеокарта. Если ваш максимальный запрос — работать с офисными приложениями, вести переписку, серфить в интернете, смотреть фото и видео, то средних видео- и звуковых возможностей вполне достаточно. Видеокарта подойдет встроенная, но с неплохими характеристиками. Вдруг в перерыве на обед захочется поиграть в любимую игру.

Желаем вам удачно выбрать идеальный для вас девайс. Это вполне возможно, и за вполне небольшую сумму денег.

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