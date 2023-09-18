П’ять технологій, які змінять цифрове майбутнє підприємств

18 сентября 2023 г., 18:05

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Під час Gartner IT Symposium/Xpo 2023, який проходив 11-13 вересня на Голд-Кост, Австралія, аналітики обговорювали тенденції корпоративних технологій.



Gartner, Inc. виділила п’ять технологій, які змінять цифрове майбутнє організацій. Серед них – цифрові люди, супутниковий зв’язок, крихітний Інтернет речей, безпечні обчислення та автономні роботи.

Виступаючи на симпозіумі, Нік Джонс (Nick Jones), віце-президент та видатний аналітик Gartner, сказав: «Усі ці п’ять технологій є потенційно трансформаційними, і їх слід досліджувати зараз через їх широку сферу застосування та здатність створювати нові бізнес-моделі або значні нові можливості. Однак визначення руйнівної діяльності у всіх різне, тому треба оцінювати її з унікальної точки зору вашої організації та її потенційного впливу. Потім розгляньте нові бізнес-можливості, створені як окремими технологіями, так і їх комбінаціями» (див. малюнок).

1. Супутниковий зв'язок

Зростаючий інтерес до супутникового зв’язку на низькій навколоземній орбіті (LEO) викликаний демократизацією та комерціалізацією космосу. Низька затримка робить LEO важливою технологією для підприємств, яка революціонізує комунікації з людьми та речами.

За словами Gartner, LEO забезпечить широкосмуговий зв’язок із глобальним покриттям і достатньо низькою затримкою для широкого спектру завдань: пряме супутникове підключення для невеликих пристроїв IoT для забезпечення доступного глобального покриття без залучення SIM-карт, операторів зв’язку та роумінгу, а також послуги голосу та даних із супутника на немодифікований смартфон 4G для розширення покриття до віддалених місць.

«Індустрія все ще тільки зароджується, і очікується значний розвиток, тому будьте обережні до прийняття LEO на ранньому етапі, оскільки це нова технологія на складному ринку», — сказав Джонс.

2. Крихітний IoT

Крихітний навколишній Інтернет речей дає змогу позначати тегами, відстежувати та сприймати будь-що без складності та вартості пристроїв, що живляться від батареї. Результатом є здатність ненав’язливо сприймати більше інформації, про більше речей, різними способами, за нижчу ціну, ніж у минулому.

Це дозволить створити нові екосистеми, нові бізнес-моделі, засновані на знанні розташування або поведінки об'єктів, розумніші продукти з новою поведінкою і набагато нижчу вартість відстеження та моніторингу.

Маленький IoT розширить можливості для широкого кола компаній, але Gartner рекомендує оцінити потенційні соціальні та регуляторні проблеми перед впровадженням.

3. Безпечне обчислення

Безпечні обчислення стають життєво важливими, оскільки речі стають все більш пов’язаними, а екосистеми отримують більше особистої інформації. Це дозволяє використовувати дані без шкоди для конфіденційності.

Незважаючи на те, що багато принципів безпечних обчислень уже встановлено, реалізація є складною через вартість, навички, продуктивність і доступність. Gartner вважає, що нові технології, такі як оптичні прискорювачі, будуть важливими для розгортання, щоб допомогти подолати ці проблеми.

4. Цифрові люди

Цифрові люди — це інтерактивні репрезентації, керовані ШІ, які імітують деякі характеристики, особистість, знання та мислення людини. Вони варіюються від фізичних (наприклад, людиноподібні роботи) до віртуальних (наприклад, віртуальні поп-зірки); або керований людиною (наприклад, імітація аспектів людини) до керованого штучним інтелектом, де їм не потрібно бути схожими на людину в усіх аспектах (наприклад, цифровий двійник або чат-бот).

Незважаючи на свій потенціал, цифрові люди створюють багато проблем, включаючи неетичне застосування, неадекватну поведінку, створення упередженості та стереотипів, відсутність регулювання, ризик соціальної негативної реакції, різні культурні установки і більше. Gartner рекомендує оцінити потенційні соціальні та нормативні проблеми перед прийняттям.

5. Адаптивні автономні дрони та роботи

Автономні системи — це самокеровані фізичні або програмні системи, що виконують завдання, які демонструють автономію, навчання та свободу волі (відчуття власної особистої мети). Системи, які навчаються та адаптуються автономно, будуть дуже важливі, якщо такі технології, як роботи, будуть масштабовані для досягнення повного потенціалу.

Однак існує безліч проблем, оскільки може бути неочевидним, чого навчився робот чи система штучного інтелекту або що вони можуть (чи не можуть) робити. Gartner рекомендує пілотувати їх у складних і швидко мінливих середовищах, де раннє впровадження забезпечить гнучкість і продуктивність. Керуйте ризиком шляхом аналізу ділових, правових та етичних наслідків.

П’ять технологій, які змінять цифрове майбутнє підприємств

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