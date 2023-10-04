HMD розпочинає виробництво 5G-смартфонів у Європі

4 октября 2023 г., 9:35

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Після нещодавнього оголошення про перехід до нової мультибрендової портфельної стратегії, компанія HMD Global оголосила про початок виробництва своїх 5G-смартфонів у Європі. Перший пристрій компанії, що зійшов з конвеєра, Nokia XR21 доступний для придбання корпоративним клієнтам. Це рішення відповідає загальному потенціалу зростання смартфонів у Європі: за прогнозами Canalys, 2024 р. європейський ринок смартфонів збільшиться на 7%.



«Ми дуже раді, що виробництво Nokia XR21, нашого фірмового захищеного 5G-смартфона, здійснюється в Європі. Ми прагнемо інвестувати в безпеку, технології та виробничі процеси, які роблять наші пристрої більш захищеними та довговічними», - сказав Жан-Франсуа Баріль, співзасновник, голова ради директорів та генеральний директор компанії HMD Global. «У наші плани на майбутнє входять подальші інвестиції на захист програмного забезпечення з наміром пропонувати індивідуальне програмне забезпечення та засоби захисту безпосередньо замовникам».



Зазначається, відповідаючи на потреби корпоративних клієнтів, HMD розробила можливості та процеси для перенесення виробництва пристроїв до Європи. Кожен пристрій проходить сувору перевірку на наявність програмного забезпечення та шкідливих програм у Європі, а деякі корпоративні замовники вимагають додаткового захисту разом із низкою партнерів з ІТ-безпеки. З 2019 р. споживчі та корпоративні дані з усіх смартфонів HMD зберігаються та обробляються на серверах HMD у Фінляндії.



Крім забезпечення безпеки, XR21 відрізняється довговічністю та екологічністю. Завдяки сертифікації міцності військового класу та класу захисту IP69K цей смартфон сертифікований на стійкість до дії пилу, тепла, ударів та води. Корпус Nokia XR21 виготовлений зі 100% переробленого алюмінію, а акумулятор із дводенним терміном служби підтримує на 60% більше циклів заряду-розряду протягом усього терміну служби. Додаткові етапи європейського виробництва дозволять ще більше знизити рівень викидів.



Щоб відзначити нове походження та стандарти безпеки Nokia XR21, на сайті nokia.com можна буде придбати обмежену серію із 30 пристроїв, що зійшли з європейської виробничої лінії. Обмежена серія пристроїв Made in Europe має ексклюзивний колір Frosted Platinum, на них вигравійовано унікальний серійний номер, а в коробці є сертифікат походження.



Лімітована версія Nokia XR21 у кольорі Frosted Platinum доступна на сайті Nokia.com/phones за ціною від 699 євро (£599) у Великій Британії, Франції, Німеччині, Австрії, Нідерландах, Бельгії, Іспанії, Італії та Фінляндії. Модель Nokia XR21 European Edition у чорному кольорі буде доступна найближчим часом на сайті Nokia.com/phones за ціною від 649 євро (£549) у Великій Британії, Ірландії, Франції, Німеччині, Австрії, Нідерландах, Бельгії, Іспанії, Італії та Фінляндії.

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