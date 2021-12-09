Основная камера смартфона станет выдвигающейся?

9 декабря 2021 г., 17:05

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В OPPO решили привлечь внимание к своей грядущей конференции Inno Day 2021 с помощью короткого видео, посвященного разработанной компанией выдвигающейся основной камеры.



Выпускаемые прежде выдвигающиеся камеры в смартфонах предполагали появление селфи модуля из-под экрана, что преследовало цель добиться целостности выводимой на дисплей картинки без выреза под объектив. Разработка OPPO касается основной камеры, объектив которой немного приподнимается над поверхностью задней панели.

Most pop-ups are annoying...



But not our self-developed retractable camera!



Explore more in INNO WORLD on 14/12.#OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/33hgJSw8If — OPPO (@oppo) December 7, 2021

В своем кратком анонсе OPPO не открывает каких-либо технических деталей о влиянии предложенной конструкции на качество съемки. Судя по видео, можно лишь сделать вывод о защищенности продемонстрированного модуля от влаги и о поддержке в нем функции автоматического задвигания в корпус при выявлении падения смартфона для избежания повреждения камеры.



Ждать до 14 декабря, когда OPPO обещает раскрыть подробности на конференции Inno Day 2021, осталось немного. Тем не менее предлагаю вам высказать свои предположения о функциональности этой разработки. Со своей стороны напомню, что некогда Samsung выпускала гибридные устройства Samsung GALAXY Camera, сочетающие функциональность смартфона и камеры с полноценной оптикой, которая поддерживала механическую регулировку зума. Некоторое время линейка решений на базе этой идеи развивалась и пополнялась, но не нашла поддержки на рынке. Похоже индустрия выходит на ту же идею, но на новом витке.

Samsung GALAXY Camera открыла линейку,

которую затем продолжила модель Samsung GALAXY K zoom

Конференция DC Link Partner Day-2021 — 15 и 16 декабря!