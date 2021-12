Основная камера смартфона станет выдвигающейся?

В OPPO решили привлечь внимание к своей грядущей конференции Inno Day 2021 с помощью короткого видео, посвященного разработанной компанией выдвигающейся основной камеры.



Выпускаемые прежде выдвигающиеся камеры в смартфонах предполагали появление селфи модуля из-под экрана, что преследовало цель добиться целостности выводимой на дисплей картинки без выреза под объектив. Разработка OPPO касается основной камеры, объектив которой немного приподнимается над поверхностью задней панели.

Most pop-ups are annoying...



But not our self-developed retractable camera!



Explore more in INNO WORLD on 14/12.#OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/33hgJSw8If