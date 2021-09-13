Oracle открыла бесплатный доступ к учебным программам Oracle Cloud Infrastructure

13 сентября 2021 г., 13:15

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Компания Oracle запустила программу бесплатного обучения Oracle Cloud Infrastructure (OCI) training и сертификации специалистов по направлению OCI.



Как отмечается, специально разработанный учебный курс подразумевает подготовку специалистов с любым уровнем навыков и для различных ИТ-ролей. Каждый желающий может получить доступ ко всем курсам OCI в цифровом формате на любом из 13 языков. Кроме этого Oracle на время открывает бесплатный доступ к сертификационным экзаменам по Oracle Autonomous Database и еще 10 направлениям.



В связи с увеличением количества пользователей OCI по всему миру возникла острая потребность в расширении учебных программ. Компании все чаще делают выбор в пользу запуска своих критически важных нагрузок на OCI, чтобы получить возможность быстрой миграции, снизить издержки и повысить уровень безопасности. Поэтому Oracle активно развивает программы поддержки, а также создает условия, чтобы IT-специалисты познакомились с облачными решениями компании и могли обеспечить своей компании максимум отдачи от Oracle Cloud.



Подчеркивается, что новые учебные программы Oracle нацелены на получение экспертизы, которая с одной стороны позволит увеличить ценность IT-специалистов, а с другой стороны — заполнить пробелы на рынке труда. В результате бизнесу будет проще найти необходимых сотрудников, и компании будут быстрее развиваться, внедряя инновации вместе с OCI.



«За время пандемии мы наблюдали стремительно растущий дефицит в области ИТ-навыков, поскольку компании стали в большей степени полагаться на высокие технологии и облачные среды, чем когда-либо ранее. Эта проблема касается как специалистов, которые хотят построить лучшую карьеру, так и компаний, которые не могут найти квалифицированных сотрудников, — сказал Демьен Кэри (Damien Carey), старший вице-президент Oracle University — Доступность бесплатных учебных программ по одной из самых быстрорастущих облачных технологий в отрасли позволяет ИТ-специалистам повысить свой уровень, а компаниям — увеличить эффективность своих инвестиций в Oracle Cloud.»



Новая программа Oracle включает в себя:

доступ ко всему каталогу тренингов по OCI, включая курсы для всех уровней подготовки и различных ролей на 13 языках;

возможность отточить свои навыки на базе Oracle Cloud free tier в реальном облачном окружении;

полноценный процесс сертификации Oracle — от подготовки к экзаменам до тестирования и аттестации;

Live-сессии с экспертами Oracle, на которых участники познакомятся с лучшими практиками и получать персонализированную обратную связь;

помощь в трудоустройстве для соискателей, которые ищут новые возможности.



Бесплатная сертификация по OCI, Oracle Autonomous Database и 10 другим направлениям будет доступна в Oracle University вплоть до 31 декабря 2021. Доступ к тренингам по OCI будет предоставлен на постоянной основе.

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