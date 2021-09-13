 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 35 (1281)

05.09 - 12.09

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Oracle открыла бесплатный доступ к учебным программам Oracle Cloud Infrastructure

13 сентября 2021 г., 13:15
0 
 

Компания Oracle запустила программу бесплатного обучения Oracle Cloud Infrastructure (OCI) training и сертификации специалистов по направлению OCI.

Как отмечается, специально разработанный учебный курс подразумевает подготовку специалистов с любым уровнем навыков и для различных ИТ-ролей. Каждый желающий может получить доступ ко всем курсам OCI в цифровом формате на любом из 13 языков. Кроме этого Oracle на время открывает бесплатный доступ к сертификационным экзаменам по Oracle Autonomous Database и еще 10 направлениям.

В связи с увеличением количества пользователей OCI по всему миру возникла острая потребность в расширении учебных программ. Компании все чаще делают выбор в пользу запуска своих критически важных нагрузок на OCI, чтобы получить возможность быстрой миграции, снизить издержки и повысить уровень безопасности. Поэтому Oracle активно развивает программы поддержки, а также создает условия, чтобы IT-специалисты познакомились с облачными решениями компании и могли обеспечить своей компании максимум отдачи от Oracle Cloud.

Подчеркивается, что новые учебные программы Oracle нацелены на получение экспертизы, которая с одной стороны позволит увеличить ценность IT-специалистов, а с другой стороны — заполнить пробелы на рынке труда. В результате бизнесу будет проще найти необходимых сотрудников, и компании будут быстрее развиваться, внедряя инновации вместе с OCI.

«За время пандемии мы наблюдали стремительно растущий дефицит в области ИТ-навыков, поскольку компании стали в большей степени полагаться на высокие технологии и облачные среды, чем когда-либо ранее. Эта проблема касается как специалистов, которые хотят построить лучшую карьеру, так и компаний, которые не могут найти квалифицированных сотрудников, — сказал Демьен Кэри (Damien Carey), старший вице-президент Oracle University — Доступность бесплатных учебных программ по одной из самых быстрорастущих облачных технологий в отрасли позволяет ИТ-специалистам повысить свой уровень, а компаниям — увеличить эффективность своих инвестиций в Oracle Cloud.»

Новая программа Oracle включает в себя:

  • доступ ко всему каталогу тренингов по OCI, включая курсы для всех уровней подготовки и различных ролей на 13 языках;
  • возможность отточить свои навыки на базе Oracle Cloud free tier в реальном облачном окружении;
  • полноценный процесс сертификации Oracle — от подготовки к экзаменам до тестирования и аттестации;
  • Live-сессии с экспертами Oracle, на которых участники познакомятся с лучшими практиками и получать персонализированную обратную связь;
  • помощь в трудоустройстве для соискателей, которые ищут новые возможности.


Бесплатная сертификация по OCI, Oracle Autonomous Database и 10 другим направлениям будет доступна в Oracle University вплоть до 31 декабря 2021. Доступ к тренингам по OCI будет предоставлен на постоянной основе.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  