Softprom предложит партнерам решения BrandShield для отслеживания, обнаружения и удаления онлайн-угроз

13 сентября 2021 г., 13:55

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Компания Softprom сообщает о подписании дистрибьюторского соглашения с BrandShield, разработчиком решений для защиты бренда и онлайн-поиска угроз. Согласно контракту, Softprom становится дистрибьютором BrandShield в Европейском Союзе, Швейцарии, Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдове, России, Таджикистане, Туркменистане, Украине и Узбекистане.

Используя искусственный интеллект и технологию на основе больших данных, BrandShield решения мониторят и находят источники онлайн-фишинга в сети, выдачу себя за другое лицо, поддельные продажи, нарушение прав на товарный знак и злоупотребление брендом. Решения BrandShield автоматически анализируют потенциальные риски на основе контента, веб-метрик и других точек данных.

Портфель компании Softprom, пополнили следующие продукты BrandShield:

Anti-Phishing – предоставляет полную карту онлайн-угроз в Интернете, включая социальные сети. Находит фишинговые сайты и страницы выдающие себя за другое лицо и созданные для онлайн-мошенничества;

Brand Protection – выявляет и устраняет киберсквоттинг (регистрация доменных имён, содержащих торговую марку, принадлежащую другому лицу), в том числе кражу доменов и тайпсквоттинг (регистрация доменных имён, близких по написанию с адресами популярных сайтов);

Executive Impersonation – находит и удаляет онлайн-выдачу себя за другое лицо, например – поддельные учетные записи в социальных сетях или поддельные домены;

Anti-Counterfeiting – сканирование и очистка от продуктовых подделок позволяет системе автоматически покрывать сотни торговых площадок и онлайн-платформ;

Trademark Infringement – осуществляет поиск и обнаружение доменов с вашим именем, нарушения в веб-контенте, включая логотипы и визуальные товарные знаки;

Social Media Fraud – отслеживает социальные сети для обнаружения подделки учетных записей уровня C или фишинговых учетных записей и удаляет их до того, как они будут использованы для привлечения сотрудников к предоставлению личных или конфиденциальных данных, таких как учетные данные, поддельные платежные реквизиты или даже чтобы устроить скандал от вашего имени;

PPC Ad Protection – сканирует любой поисковый запрос по вашему выбору в Google и Bing, отслеживает этот бренд 24/7 и предоставляет подробные отчеты о PPC-рекламе, которая злоупотребляет или неправильно использует ваши бренды или товарные знаки;

Affiliate Monitoring – уникальные возможности для мониторинга ваших аффилированных лиц и выявления нарушений нормативно-правового соответствия до того, как это сделают регуляторы.

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