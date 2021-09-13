Уряд затвердив план заходів із розвитку широкосмугового доступу для населення

13 сентября 2021 г., 12:25

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«Мінцифра» повідомляє, що уряд затвердив план заходів із розвитку широкосмугового доступу до інтернету на 2021-2022 рр. Виконання постанови забезпечить під’єднання закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового інтернету.

Для моніторингу стану розвитку інтернет-під’єднань та швидкості інтернету в країні буде створена державна платформа broadband.gov.ua. Вона допоможе збирати інформацію про якість телекомунікаційних послуг.

Також запропоновані зміни дозволять покращити доступ до інфраструктури транспорту та електроенергетики. Під час проведення оптичного інтернету мережі часто прокладають за допомогою електроопор, через мости, естакади чи підземні, залізничні переходи. План допоможе операторам спростити доступ до цих об’єктів, що розширить можливості українців в отриманні доступу до інтернету.

Реалізація цього плану сприятиме розвитку населених пунктів, в яких з’явиться можливість під’єднання до високошвидкісного інтернету, отриманню держпослуг онлайн, впровадженню місцевими органами влади відкритих даних та підвищенню рівня цифрової грамотності населення регіонів.

Як це вплине на сферу телекомунікацій:

До оптичного інтернету будуть під'єднані 6 тис. закладів соціальної інфраструктури;

Буде вдосконалений порядок здійснення доступу до інфраструктури операторами, провайдерами телекомунікацій;

Буде оновлений перелік показників якості та їх граничних нормованих рівнів для послуг мобільного зв'язку, тощо.

Завдяки цим крокам планується створити максимально сприятливі умови для під’єднання до інтернету великої кількості громад. Кінцева мета – швидкісний інтернет у кожного громадянина країни.

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