Oracle и TikTok – странный союз, который вряд ли состоится

21 августа 2020 г., 16:31

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Пандемия Covid-19 идёт полном ходом, но многие компании уже думают, как они будут позиционировать себя в изменившемся мире после её завершения. И когда на возможности, связанные с коронавирусом, накладываются другие, создаваемые геополитическими играми, это может приводить к довольно причудливым альянсам.

На прошлой неделе Трамп заявил, что правительство США запретит TikTok, если китайский владелец этого сервиса, компания ByteDance, в течение 90 дней не продаст связанные с ним американские активы американской же организации. Представленное им обоснование звучит так: «Есть достоверные доказательства, которые заставляют меня верить, что ByteDance ... может предпринять действия, которые поставят под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов».

Совершенно логично и предсказуемо Microsoft стала лидером в гонке за приобретение быстрорастущего приложения для социальных сетей. Неожиданность заключается в том, что главным соперником её вроде бы является Oracle. С полной определённостью об интересе Ларри Эллисона к социальному сервису коротких видеоклипов пока неизвестно, но неофициальные источники твердят об этом всё более упорно.

Информацией о переговорах, ведущихся Oracle с американскими инвесторами ByteDance – фирмами Sequoia Capital и General Atlantic – первым поделился ресурс Financial Times, затем её подтвердили источники CNBC. По их сведениям, калифорнийская Oracle проявила интерес к покупке не только бизнеса TikTok в США, но и подотчётных ему филиалов в Австралии, Канаде и Новой Зеландии. К индийской части некитайских активов TikTok приценивается Reliance Industries.

Нет ясности и сколько Oracle готова заплатить за TikTok. Как утверждает Reuters, некоторые инвесторы ByteDance оценивают глобальный бизнес TikTok в 50 млрд долл.

Президент Трамп отреагировал на слухи о переговорах с Oracle фактически подтвердившей их факт репликой на мероприятии в г. Юма (штат Аризона). Он сказал: «Что ж, я думаю, что Oracle – отличная компания, и я думаю, что ее владелец – потрясающий парень… Я думаю, что Oracle наверняка сможет с этим справиться. Да. Мы дали им срок до 15 сентября».

Самое непонятное в этой ситуации это причины, побудившие Oracle включиться в борьбу за TikTok. В отношении Microsoft и ещё одного претендента, Twitter, такого вопроса не возникает, но чем руководствуется личный друг Трампа (и спонсор кампании по его переизбранию), Эллисон, не могут сказать никакие эксперты.

Одни из них, Абишар Пракаш (Abishur Prakash), «геополитический футурист» стратегической консалтинговой фирмы Center for Innovating the Future, утверждает, что Oracle нужны данные о пользователях, собираемые TikTok, которые можно будет использовать для улучшения маркетинговых продуктов.

Он также говорит, что гигантская двухмиллиардная клиентская база TikTok, теоретически может сделать не имеющую собственного социального приложения Oracle конкурентом Facebook. Но итог этих умозаключений у Пракаша звучит весьма размыто: «У Oracle могут быть свои идеи относительно того, как можно использовать TikTok, о которых рынок еще не знает».

В отличие от него, Тимоти Арму (Timothy Armoo), гендиректор компании Fanbytes, считает, что слухи о выгодах для Oracle от доступа к данным и облачным решениям TikTok лишены реального смысла, поскольку эти компании «обслуживают абсолютно разные демографические группы и культуры».

Не исключено, что об истинных планах Oracle никто так и не узнает. Ведь бесспорным фаворитом является Microsoft – компания с достаточно глубокими карманами, чтобы предложить хорошую цену за TikTok, с обширными собственными мобильными наработками, с практическим интересом к данным о молодёжной аудитории, к конкурированию со Snapchat и к расширению охвата своего рекламного бизнеса, пострадавшего от пандемии.

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