OPPO начала лицензировать свою сверхбыструю зарядку VOOC

23 февраля 2021 г., 17:51

0

Tweet

Компания OPPO объявила о запуске проекта Flash Initiative для продвижения. технологии сверхбыстрой зарядки VOOC.



Партнерами OPPO на первом этапе стали FAW-Volkswagen, Anker и NXP Semiconductors. Каждый партнер будет работать с запатентованными технологическими разработками компании OPPO, которая подала заявки более чем на 2950 патентов в области технологий сверхбыстрой зарядки по всему миру и более 1400 из них уже получила.



«Flash Initiative отражает веру OPPO в технологии, ориентированные на человека, которые меняют повседневную жизнь. А благодаря новым партнерам наши запатентованные технологии могут быть доступны большему количеству людей, чем когда-либо. Это важный шаг к тому, чтобы потребители могли использовать свои устройства так, как хотят, где бы они ни находились», заявил во время проходящего в эти дни на MWCS Адлер Фенг, старший директор по интеллектуальной собственности OPPO.



«Пользователи всегда были главным приоритетом для Anker, и это полностью соответствует философии OPPO, ориентированной на человека. С первого же дня мы стремились использовать свои инновации, чтобы предложить лучшую технологию зарядки как можно большему количеству людей. Сотрудничая с OPPO, мы с нетерпением ждем возможности предоставить клиентам новый опыт сверхбыстрой зарядки», отметил Синтия Тан, бренд-директор Anker Innovations China.



«Мы работаем над построением мира, оснащенного умными технологиями, и сверхбыстрая зарядка — его важная часть. Если мы собираемся улучшить жизнь людей с помощью технологий, нам нужно сделать их повседневное существование более простым и удобным. И технология сверхбыстрой зарядки VOOC от OPPO помогает достичь этой цели», отметил со своей стороны Уилл Ван, руководитель подразделения Smart Power & IoT Solutions.



Также отмечается, что лаборатория сертификации технологий CTTL (Китайская лаборатория телекоммуникационных технологий) будет тестировать и сертифицировать все партнерские продукты, изготовленные с использованием технологии сверхбыстрой зарядки VOOC. Также OPPO разрабатывали вместе с CTTL техническую документацию, содержащую ключевую информацию о технологиях сверхбыстрой зарядки, особенно о безопасности устройств и потребителей.

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак

0

Tweet