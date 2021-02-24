 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 7 (1254)

14.02 - 21.02

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Годовой доход Dropbox достиг 2 млрд долл.

24 февраля 2021 г., 9:35

Годовой доход Dropbox достиг 2 млрд долл.

Сервис Dropbox сообщил о финансовых результатах за четвертый квартал и они оказались лучше ожиданий аналитиков.

Доход компании за год впервые достиг 2 млрд долл. Однако при этом чистый убыток составил 345,8 млн долл.

Выручка за четвертый квартал составила 504,1 млн долл., что на 14% больше, чем было год назад. Уолл-стрит ожидал, что выручка не превысит 498 млн долл.

Компания сообщила, что на данный момент число платящих пользователей сервиса составляет 15,48 млн по сравнению с 14,31 млн  за аналогичный период прошлого года. Средний доход на одного подписчика составляет 130,17 долл., тогда как год назад было 125 долл. ARR компании составил 2,022 млрд долл., что на 11% больше, чем в прошлом году.

Компания также сообщила, что ее совет директоров одобрил выкуп дополнительных обыкновенных акций класса А. на 1 миллиард долларов.

Акции Dropbox выросли примерно на 2% после объявления итогов квартала и года в целом.

Аналитики ожидают, что Dropbox сможет получить в первом квартале выручку на увроне 503,69 млн долл.

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  