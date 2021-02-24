Годовой доход Dropbox достиг 2 млрд долл.

24 февраля 2021 г., 9:35

Сервис Dropbox сообщил о финансовых результатах за четвертый квартал и они оказались лучше ожиданий аналитиков.



Доход компании за год впервые достиг 2 млрд долл. Однако при этом чистый убыток составил 345,8 млн долл.



Выручка за четвертый квартал составила 504,1 млн долл., что на 14% больше, чем было год назад. Уолл-стрит ожидал, что выручка не превысит 498 млн долл.



Компания сообщила, что на данный момент число платящих пользователей сервиса составляет 15,48 млн по сравнению с 14,31 млн за аналогичный период прошлого года. Средний доход на одного подписчика составляет 130,17 долл., тогда как год назад было 125 долл. ARR компании составил 2,022 млрд долл., что на 11% больше, чем в прошлом году.



Компания также сообщила, что ее совет директоров одобрил выкуп дополнительных обыкновенных акций класса А. на 1 миллиард долларов.



Акции Dropbox выросли примерно на 2% после объявления итогов квартала и года в целом.



Аналитики ожидают, что Dropbox сможет получить в первом квартале выручку на увроне 503,69 млн долл.

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак