OpenAI запускає агента для автоматизації складних завдань у браузері

21 июля 2025 г., 11:45

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OpenAI представила нового агента штучного інтелекту для ChatGPT, який здатен виконувати багатоетапні завдання безпосередньо у браузері користувача. Ця функція, що отримала назву ChatGPT agent, працює на базі нової АІ-моделі, оптимізованої для логічних міркувань, і, за заявою OpenAI, перевершує попередні системи компанії за низкою бенчмарків.





Агент розроблений для автоматизації завдань, які вимагають взаємодії з кількома хмарними застосунками.





OpenAI підкреслює важливість безпеки та контролю - ChatGPT agent запитує дозвіл перед виконанням чутливих дій, таких, наприклад, як здійснення покупки. Користувачам також необхідно активно контролювати інструмент під час виконання таких завдань. Вбудовані елементи управління дозволяють зупинити завдання, завершити його вручну або надати агенту оновлені інструкції.





Інструмент може взаємодіяти не тільки з браузерами - користувачі можуть надати доступ до терміналу, наприклад для редагування файлів.





Також зазначається, що нова АІ-модель, яка лежить в основі ChatGPT agent, демонструє значне підвищення продуктивності. У внутрішньому тесті OpenAI модель ChatGPT agent набрала 27,4%, тоді як o4-mini та o4 мали 19,3% та 10,3% відповідно. В іншому тесті, SpreadsheetBench, який оцінює знання таблиць, ChatGPT agent перевершив версію Microsoft Copilot, інтегровану в Excel, на 25%.





OpenAI також розробила новий набір захисних механізмів для ChatGPT agent, щоб запобігти зловживанню його можливостями з боку хакерів. Особлива увага приділяється блокуванню шкідливих підказок, прихованих на вебсторінках.





Новий агент вже доступний для користувачів тарифних планів Pro, Plus та Team сервісу ChatGPT.

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