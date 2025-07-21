На двадцять регіонів світу приходиться 62% гіперскейлерних ЦОД

21 июля 2025 г., 12:25

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Нові дані від Synergy Research Group показують, що лише двадцять ринків у світі (штатів або метрополій) наразі зосереджують 62% світової потужності гіпермасштабних дата-центрів. Серед них Північна Вірджинія та регіон Великого Пекіна одноосібно становлять 20% від загального обсягу. За ними йдуть американські штати Орегон та Айова, Дублін, штат Огайо, Даллас, а потім Шанхай.

Серед топ-20 ринків 14 розташовані у США, п'ять — в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, і лише один — у Європі. Амстердам та Франкфурт, які раніше входили до цього рейтингу, нещодавно вибули з нього. Домінування ринків США в першій двадцятці зумовлене двома основними факторами: 60% світових гіпермасштабних операторів, включно з чотирма найбільшими, мають штаб-квартири у США; і на США припадає майже половина всіх доходів хмарного ринку в кількох ключових сегментах.

За межами топ-20 наступні двадцять найбільших ринків додають ще 17% до світової потужності, причому ринки за межами США у цій групі представлені помітніше. У майбутньому, за прогнозами Synergy, США та Китай продовжуватимуть домінувати, хоча й деякі перспективні ринки другого рівня почнуть відігравати більш помітну роль.

Дослідження базується на аналізі інфраструктури дата-центрів 20 провідних світових хмарних та інтернет-сервісних компаній, включно з найбільшими операторами в SaaS, IaaS, PaaS, пошуку, соціальних мережах, електронній комерції та іграх. Компаніями з найбільшою інфраструктурою дата-центрів є провідні хмарні провайдери — Amazon, Microsoft та Google. Окрім величезної присутності на своєму внутрішньому ринку США, кожна з них також має численні дата-центри у багатьох інших країнах світу. Загалом ці три компанії зараз становлять 58% всієї гіпермасштабної потужності дата-центрів. За ними у рейтингу йдуть Meta/Facebook, Alibaba, Tencent, Apple, ByteDance та інші відносно менші гіпермасштабні оператори.

Відомий портфель майбутніх гіпермасштабних дата-центрів Synergy наразі налічує 535 об'єктів, які перебувають на різних стадіях планування, розробки або оснащення.

«На вибір місця для гіпермасштабної інфраструктури впливає низка факторів, включаючи близькість до клієнтів, доступність та вартість нерухомості, доступність та вартість електроенергії, мережеву інфраструктуру, легкість ведення бізнесу, місцеві фінансові стимули, політичну стабільність та мінімізацію впливу природних небезпек. З надзвичайно швидким зростанням попиту на технології та інфраструктуру ШІ, доступність електроенергії стала ще більш критичним критерієм», — зазначив Джон Дінсдейл (John Dinsdale), головний аналітик Synergy Research Group.

«Ці фактори, як правило, працюють проти деяких найбільших світових економічних центрів, таких як Лондон, Нью-Йорк та Франкфурт, водночас сприяючи деяким малонаселеним штатам США, таким як Орегон, Айова та Небраска. Хоча наші прогнози показують, що Північна Вірджинія залишатиметься безумовно найбільшим ринком для гіпермасштабної інфраструктури в США, центр тяжіння зміститься більше до локацій у південних та середньозахідних регіонах. За межами США, країни, які збільшать свою частку ринку, включають Індію, Австралію, Малайзію, Іспанію та Саудівську Аравію».

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