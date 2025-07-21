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Мінцифри запускає Test in Ukraine - платформу для тестування в Україні іноземних miltech-рішень

21 июля 2025 г., 10:25
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Віце-премʼєр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентував платформу Test in Ukraine на базі кластера Brave1.

Test in Ukraine — це платформа для тестування в Україні іноземних технологій, які можуть змінити хід війни. Завдяки платформі іноземні виробники БпЛА, наземних роботів, РЕБ і рішень на базі АІ зможуть офіційно тестувати свою продукцію в Україні. Компанії особисто братимуть участь у випробуваннях, щоб одразу вносити зміни. Або ж передаватимуть продукт Brave1, щоб команда кластера самостійного його протестувала.

«Україна вже побудувала унікальну інфраструктуру для швидкого розвитку оборонних інновацій. Ми готові допомагати компаніям з країн-партнерів розробляти, тестувати та вдосконалювати технології, які справді працюють на полі бою. Це можливість отримати досвід, який неможливо змоделювати в лабораторіях. Brave1 — ваша точка входу: для тестувань, спільного розвитку та масштабування найкращих рішень для перемоги України», — наголосив Михайло Федоров під час онлайн-виступу на конференції LANDEURO у Вісбадені.

Іноземні компанії отримають унікальну можливість перевірити свої технології на полігоні з умовами, наближеними до бойових, разом з підрозділами з реальним досвідом. Це дає прямий доступ до зворотного зв’язку від військових, щоб швидко вдосконалювати продукти та адаптувати їх під справжні виклики війни.

Компанії також зможуть співпрацювати з українськими виробниками для масштабування розробок і пришвидшеного виходу на ринки. Україна пропонує не лише полігони, а й партнерство для створення ефективних рішень.

Тестуйте розробки з Brave1 та створюйте справжні геймчейнджери цієї війни. Заявку на участь у платформі Test in Ukraine залишайте на сайті testinukraine.brave1.tech

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