OpenAI розгортає нову функцію Tasks

15 января 2025 г., 9:35

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За повідомленням агентства Reuters, у вівторок компанія OpenAI заявила, що запускає бета-версію функції під назвою Tasks в ChatGPT.

Це явно свідчить про вихід компанії на ринок віртуальних помічників і розгортання конкурентної боротьби з Apple Siri і Amazon Alexa.

OpenAI Tasks дозволять користувачам ChatGPT давати завдання, які потрібно виконати в майбутньому, включаючи одноразові нагадування або повторювані дії.

На основі користувацьких чатів ChatGPT може також пропонувати завдання, з можливістю прийняти або відхилити їх.

Випуск ChatGPT наприкінці 2022 року викликав шалений потік інвестицій у фірми, що займаються розробкою штучного інтелекту, що спонукало Amazon оновити свій десятирічний збитковий сервіс Alexa можливостями GenAI, щоб залишатися конкурентоспроможним у порівнянні з новітніми чат-ботами.

У грудні минулого року генеральний директор Amazon Енді Джасі (Andy Jassy) заявив, що оновлену версію Alexa, яка буде виконувати дії за користувачів без підказок, планується випустити в «найближчі місяці».

Тим часом Apple інтегрувала свою технологію «Apple Intelligence» в Siri, використовуючи досвід ChatGPT і запитуючи дозвіл у користувачів, перш ніж звертатися до сервісу OpenAI.

OpenAI заявила, що почне розгортання бета-версії Tasks для користувачів Plus, Team і Pro по всьому світу протягом наступних кількох днів, починаючи з веб-платформи.

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