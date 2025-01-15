1042 кіберінциденти опрацював у 2024 році Державний центр кіберзахисту

15 января 2025 г., 10:25

Оперативний центр реагування на кіберінциденти Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку (ДЦКЗ) за 2024 рік опрацював близько 3 млн подій інформаційної безпеки, зафіксованих в установах, які отримують сервіси Центру. З них 28 тис. були критичними та потребували втручання фахівців. У результаті аналізу було виявлено та опрацьовано 1042 кіберінциденти.

Про це йдеться у річному звіті про роботу Системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки (СВВ) за 2024 рік.

Найбільш активними у 2024 році виявились кластери кіберзагроз UAC-0010, UAC-0050 та UAC-0006, які спеціалізуються на кібершпигунстві, викраденні коштів та проведенні інформаційно-психологічних операцій.

«Ці дані демонструють складність кіберзагроз, що зростає, та необхідність постійного вдосконалення систем захисту. Зловмисники все частіше використовують легітимні сервіси та інструменти, що ускладнює їх виявлення та нейтралізацію», – зазначається у звіті.

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